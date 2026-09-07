Logo

Одузето возило Добојлији: Управљао прије стицања права

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 10:00

Коментари:

0
Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Добојска полиција приликом контроле путничког возила „Volkswagen“ којим је управљало лице иницијала Д.Х. из овог града, утврђено је да је њим управљао прије стицања права на управљање због чега је и одузето.

Увидом у Регистар новчаних казни утврђено је да има дуг у износу од 2.920 КМ. Полиција ПС Добој 2 је, због бојазни да ће поновити прекршај и имајући у виду да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја, привремено одузела возило.

Против Д.Х. биће покренут прекршајни поступак због прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, саопштено је из ПУ Добој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ПУ Добој

хапшење

одузето возило

Фолксваген

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

пожар у кући прозор ватра

Хроника

Добој: Пожар у породичној кући, једно лице повријеђено

1 ч

0
Тијело старије жене јучер су из бунара у селу Зајаруга на подручју Гламоча извукли припадници ГСС-а Ливањског кантона.

Хроника

Трагедија код Гламоча: Тијело старије жене извучено из бунара

13 ч

1
Потврђен је идентитет мотоциклисте који је данас поподне погинуо на магистралном путу М-17 у мјесту Брадина. Погинуо је Али Дрмала.

Хроника

Ово је мотоциклиста који је погинуо данас у несрећи код Брадине

13 ч

2
Ђорђе Копрена спроведен у Тужилаштво

Хроника

Ђорђе Копрена спроведен у Тужилаштво

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

16

"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

11

10

Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака

11

08

Орбан: Припремите се. Ово је тек почетак!

11

03

Број жртава клизишта у Непалу порастао на 1.355

10

54

Због вулканског пепела затворено седам аеродрома

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима