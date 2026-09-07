Одузето возило Добојлији: Управљао прије стицања права

Аутор:АТВ редакција
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Добојска полиција приликом контроле путничког возила „Volkswagen“ којим је управљало лице иницијала Д.Х. из овог града, утврђено је да је њим управљао прије стицања права на управљање због чега је и одузето.
Увидом у Регистар новчаних казни утврђено је да има дуг у износу од 2.920 КМ. Полиција ПС Добој 2 је, због бојазни да ће поновити прекршај и имајући у виду да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја, привремено одузела возило.
Против Д.Х. биће покренут прекршајни поступак због прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, саопштено је из ПУ Добој.
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