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Због вулканског пепела затворено седам аеродрома

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07.09.2026 10:54

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**Стубови дима издижу се из вулкана Анак Кракатау током ерупције у Јаванском мореузу, Индонезија, у недјељу, 23. децембра 2018. године.**
Фото: Tanjug/Nurul Hidayat/Bisnis Indonesia via AP

Укупно седам аеродрома у Индонезији затворено је због вукланског пепела након ерупције вулкана Анак Кракатау, саопштио је индонежански министар саобраћаја Дуди Пурваганди.

Он је рекао да је затварање аеродрома утицало на око 270.000 путника, с обзиром на велики број отказаних или одгођених летова.

Према његовим ријечима, не може се са сигурношћу рећи када ће аеродроми наставити са радом.

Вулкан је еруптирао у петак, 4. септембра.

Анак Кракатау се налази између Јаве и Суматре. Становници Јаве могли су да виде облак дима висок око 6.000 метара, док се са друге стране види дим висине 15.000 метара, преноси Срна

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Тагови :

Анак Кракатау

Индонезија

отказани летови

Аеродром

вулкански пепео

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