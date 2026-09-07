Због вулканског пепела затворено седам аеродрома

Аутор:АТВ редакција
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Укупно седам аеродрома у Индонезији затворено је због вукланског пепела након ерупције вулкана Анак Кракатау, саопштио је индонежански министар саобраћаја Дуди Пурваганди.
Он је рекао да је затварање аеродрома утицало на око 270.000 путника, с обзиром на велики број отказаних или одгођених летова.
Према његовим ријечима, не може се са сигурношћу рећи када ће аеродроми наставити са радом.
Вулкан је еруптирао у петак, 4. септембра.
Анак Кракатау се налази између Јаве и Суматре. Становници Јаве могли су да виде облак дима висок око 6.000 метара, док се са друге стране види дим висине 15.000 метара, преноси Срна
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