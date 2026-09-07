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"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

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07.09.2026 11:16

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"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића
Фото: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

"БХ Телеком" је на својој кабловској платформи укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а који од јутарњих сати емитују специјални програм посвећен сахрани генерала Ратка Младића.

Сахрана генерала Ратка Младића

"Поштовани корисници, у складу са важећим законодавством Босне и Херцеговине прекидамо дистрибуцију током емитовања садржаја о сахрани Ратка Младића, правоснажно осуђеног на доживотну казну затвора за геноцид, злочине против човјечности и кршење закона или обичаја ратовања од стране међународног кривичног суда за бившу Југославију, јер такав садржај може изравно или посредно представљати величање осуђених ратних злочинаца те нарушити јавни интерес и осјећања жртава. Хвала на разумијевању", истакли су из БХ Телекома.

Подсјећамо, генерал Војске Републике Српске /ВРС/ Ратко Младић биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу у Београду.

Ковчег са тијелом генерала Младића биће изложен од 7.00 до 12.00 часова у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће од њега моћи да се опросте пријатељи и поштоваоци.

Опијело генералу Младићу биће служено у овом храму у 12.00 часова.

Према протоколу сахране, долазак на Топчидерско гробље, гдје ће генерал Младић бити испраћен уз највише војне почасти, предвиђен је у 13.30 часова.

Према најавама организација из Републике Српске проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, очекује се организовани долазак више хиљада бивших Младићевих сабораца, као и велики број грађана Српске и Србије.

Дарко Младић, син преминулог генерала, изјавио је раније да вјерује да ће сахрана протећи мирно и достојанствено.

Породица Младић раније је апеловала на све који намјеравају да за сахрану генерала купе цвијеће и вијенце да то не чине, већ да тај новац уплате за обољелу дјецу.

У Дому Војске Србије у суботу је одржана комеморација генералу Младићу на којој су се од њега опростили породица, бивши саборци, пријатељи. Комеморацији су присуствовали и званичници Републике Српске и Србије.

Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ратко Младић

АТВ

Сахрана Ратка Младића

БХ Телеком

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Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Ненад Вујић, министар правде.

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Београд, 7. септембра 2026. - Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Александар Боцан Харченко, амбасадор Русије у Србији.

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