"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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"БХ Телеком" је на својој кабловској платформи укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а који од јутарњих сати емитују специјални програм посвећен сахрани генерала Ратка Младића.
"Поштовани корисници, у складу са важећим законодавством Босне и Херцеговине прекидамо дистрибуцију током емитовања садржаја о сахрани Ратка Младића, правоснажно осуђеног на доживотну казну затвора за геноцид, злочине против човјечности и кршење закона или обичаја ратовања од стране међународног кривичног суда за бившу Југославију, јер такав садржај може изравно или посредно представљати величање осуђених ратних злочинаца те нарушити јавни интерес и осјећања жртава. Хвала на разумијевању", истакли су из БХ Телекома.
Подсјећамо, генерал Војске Републике Српске /ВРС/ Ратко Младић биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу у Београду.
Ковчег са тијелом генерала Младића биће изложен од 7.00 до 12.00 часова у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће од њега моћи да се опросте пријатељи и поштоваоци.
Опијело генералу Младићу биће служено у овом храму у 12.00 часова.
Према протоколу сахране, долазак на Топчидерско гробље, гдје ће генерал Младић бити испраћен уз највише војне почасти, предвиђен је у 13.30 часова.
Према најавама организација из Републике Српске проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, очекује се организовани долазак више хиљада бивших Младићевих сабораца, као и велики број грађана Српске и Србије.
Дарко Младић, син преминулог генерала, изјавио је раније да вјерује да ће сахрана протећи мирно и достојанствено.
Породица Младић раније је апеловала на све који намјеравају да за сахрану генерала купе цвијеће и вијенце да то не чине, већ да тај новац уплате за обољелу дјецу.
У Дому Војске Србије у суботу је одржана комеморација генералу Младићу на којој су се од њега опростили породица, бивши саборци, пријатељи. Комеморацији су присуствовали и званичници Републике Српске и Србије.
Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.
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