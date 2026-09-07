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Патријарх Порфирије служи опијело генералу Младићу у Цркви Светог Луке

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07.09.2026 12:07

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Сахрана генерала Ратка Младића
Фото: Таnjug/AP/Oliver Bunić

Његова светост патријарх српски Порфирије служи опијело генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац.

Патријарх Порфирије
Патријарх Порфирије
Таnjug/AP/Oliver Bunić

Патријарху саслужује велики број архијереја Српске православне цркве.

Сахрана генерала Ратка Младића

Опијелу присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, премијер Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Таnjug/AP/Oliver Bunić
Сахрана генерала Ратка Младића

Република Српска

Додик, Минић, Стевандић и Цвијановићева одали почаст генералу Младићу

У храму су присутни и министри у владама Републике Српске и Србије, представници политичких странака из Републике Српске, Црне Горе Милан Кнежевић и Владислав Дајковић, те представници Срба из Сјеверне Македоније.

Почаст генералу Младићу су одали и представници опозиције из Републике Српске.

Каран Будимир

Република Српска

Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу

Представници почасне чете Војске Србије држе почасну стражу током опијела.

Ковчег са тијелом генерала Младића изложен је јутрос у Цркви Светог Луке, гдје се од некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске опростило на хиљаде људи.

Грађани су испред цркве прислуживали свијеће у молитви, одајући тако почаст генералу Младићу.

Током мимохода, уз генералов одар су били војници. На ковчегу је изложена шапка генерала Младића, а поред сви његови ордени, православни крст, те вијенац у бојама српске тробојке.

Из Републике Српске на сахрану генералу Младићу у Београд кренуло је на десетине аутобуса и више стотина путничких аутомобила са демобилисаним борцима, члановима породица погинулих бораца и грађана.

Према протоколу сахране, долазак на Топчидерско гробље, гдје ће генерал Младић бити испраћен на вјечни починак уз највише војне почасти, предвиђен је у 13.30 часова.

Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сахрана Ратка Младића

Патријарх Порфирије

Ратко Младић

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