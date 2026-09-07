Патријарх Порфирије служи опијело генералу Младићу у Цркви Светог Луке

Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије служи опијело генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац.
Патријарху саслужује велики број архијереја Српске православне цркве.
Опијелу присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, премијер Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Република Српска
Додик, Минић, Стевандић и Цвијановићева одали почаст генералу Младићу
У храму су присутни и министри у владама Републике Српске и Србије, представници политичких странака из Републике Српске, Црне Горе Милан Кнежевић и Владислав Дајковић, те представници Срба из Сјеверне Македоније.
Почаст генералу Младићу су одали и представници опозиције из Републике Српске.
Република Српска
Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу
Представници почасне чете Војске Србије држе почасну стражу током опијела.
Ковчег са тијелом генерала Младића изложен је јутрос у Цркви Светог Луке, гдје се од некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске опростило на хиљаде људи.
Грађани су испред цркве прислуживали свијеће у молитви, одајући тако почаст генералу Младићу.
Током мимохода, уз генералов одар су били војници. На ковчегу је изложена шапка генерала Младића, а поред сви његови ордени, православни крст, те вијенац у бојама српске тробојке.
Из Републике Српске на сахрану генералу Младићу у Београд кренуло је на десетине аутобуса и више стотина путничких аутомобила са демобилисаним борцима, члановима породица погинулих бораца и грађана.
Према протоколу сахране, долазак на Топчидерско гробље, гдје ће генерал Младић бити испраћен на вјечни починак уз највише војне почасти, предвиђен је у 13.30 часова.
Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.
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