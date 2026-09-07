Ана Бекута напушта Звезде Гранда

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Пјевачица Ана Бекута напушта музичком такмичење Звезде Гранда послије 12 година.
Тим поводом се огласила Ана Бекута, а њено саопштење преносимо у цијелости:
"У жири музичког такмичења 'Звезде Гранда' ушла сам 2014. године на позив Саше Поповића који је сматрао да би због великог броја мојих пјесама које кандидати изводе било најбоље да их ја и жирирам. Након 12 година сматрам да је дошло вријеме да направим паузу у најгледанијем музичком формату који је и мени самој много донио. Више од једне деценије несебично сам са младим извођачима дијелила све тајне пјевачког заната. Посебно сам поносна на све младе људе који су прошли моје менторство.
Ова одлука нема везе са преласком у неки други жири већ се на првом мјесту тиче односа према каријери. Поред новог албума који вриједно спремам у плану су и нове концертне активности за које сам сигурна да ће изненадити моју публику.
Сцена
7 ч0
Сцена
20 ч1
Сцена
22 ч0
Сцена
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