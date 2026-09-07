Подгорица: 47 притвореника ступили у штрајк глађу

У Истражном затвору Подгорица 47 притвореника штрајкује глађу, саопштено је данас из Управе за извршење кривичних санкција (УИКС).

Како наводе, притвореницима у штрајку обезбијеђена је свеобухватна и континуирана здравствена заштита.

"Медицинско особље континуирано прати њихово здравствено стање, а са посебним фокусом на праћење виталних параметара", наводи се у саопштењу.

Додају да је тренутно здравствено стање свих у штрајку стабилно, преноси Танјуг.

"УИКС ће наставити да предузима све неопходне мјере у циљу заштите здравља притвореника, а с тим у вези и очувања реда и безбиједности у Управи", стоји у саопштењу.

Ово је први штрајк глађу притвореника, а из УИКС-а не наводе шта су овог пута разлози њиховог штрајка глађу.