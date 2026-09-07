Цоби се у тајности оженио 17 година млађом пјевачицом

Аутор:АТВ редакција
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Слободан Вељковић и Катарина Кардосо судбоносно „да“ изговорили на интимној церемонији, а детаљи прославе појавили се на друштвеним мрежама
Србијански репер и текстописац Слободан Вељковић, познат под умјетничким именом Цоби, вјенчао се с пјевачицом Катарином Кардосо, која је од њега млађа 17 година.
Како пишу србијански медији, пар је у суботу организирао интимно вјенчање у једној винарији у Прокупљу. Церемонија је одржана далеко од очију јавности, али су снимци и фотографије касније доспјели на друштвене мреже.
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Младенци су за свој велики дан изабрали једноставне комбинације. Катарина је носила дугу бијелу вјенчаницу украшену шљокицама, док је Цоби обукао бијелу кошуљу и хлаче.
Њихова веза први пут је привукла пажњу јавности 2024. године, када је Катарина, која наступа као Кат Доса, учествовала на такмичењу „Пјесма за Евровизију“ с пјесмом „Тајни зачин“.
На тој пјесми сарађивала је управо с Цобијем и Бојаном Вунтуришевић.
Иако су се након тога појавиле бројне информације о њиховом односу, њих двоје углавном нису јавно говорили о вези нити су откривали детаље приватног живота.
Цоби је раније био у вези с блогерком Јеленом Николић, док је Катарина свој приватни живот такођер настојала држати подаље од јавности.
Катарина Кардосо рођена је 2002. године у Чачку, гдје је провела дио дјетињства. Живјела је и у Португалу те Јужној Африци.
Њен отац је поријеклом из Србије, док с мајчине стране има анголско поријекло.
Након школовања у међународној школи у Лисабону, преселила се у Београд, гдје данас студира економију.
(Аваз)
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