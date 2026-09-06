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Карлеушина кћерка вечерас слави пунољетство: Процурио списак званица

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06.09.2026 20:16

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Јелена Карлеуша, Ника и Атина пјевачица и кћерке спот
Фото: Instagram/nika.tosic/printscreen

На гала вечери у београдском хотелу "Хилтон" окупиће се бројне познате личности, а за све детаље се побринула Јелена лично

Пјевачица Јелена Карлеуша и бивши фудбалер Душко Тошић вечерас прослављају пунољетство старије кћерке Атине и 17. рођендан њене млађе сестре Нике, а гала славље биће уприличено у београдском хотелу "Хилтон".

Гала славље

Како преносе србијански медији, у њиховом породичном дому данас је било посебно ужурбано, док су посљедње припреме за гала вечер биле у пуном јеку.

За слављенице су припремљене посебне креације, а о њиховом изгледу бринуће врхунски стручњаци за шминку и фризуру.

Карлеуша је, како се наводи, лично водила рачуна о њиховим стајлинзима, али и о свом издању. Посебна пажња посвећена је и декорацији сале, која је осмишљена управо за ову прилику.

Према наводима извора, организација је подигнута на ниво свјетских догађаја, а укупна цифра за прославу наводно прелази 50.000 евра.

Ко долази

На списку званица наводно се налазе бројна позната имена с домаће естраде. Међу њима се помињу Драгана Мирковић, Индира Радић, Вики Миљковић, Десингерица, Сузана Јовановић, Гога Секулић, Драган Стојковић Босанац, Зорица Брунцлик, Мирољуб Аранђеловић Кемиш, Стоја и Саша Матић.

За музички дио вечери, како се наводи, биће задужена управо Јелена Карлеуша, која је наводно све испланирала до најситнијих детаља.

Стижу гости

Представници медија добродошли су од 19 сати, док ће први гости на гала прославу почети пристизати од 20 сати.

Хотел "Хилтон" тада би требао бити испуњен познатим личностима и младим званицама које ће с Атином и Ником прославити њихов посебан дан.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јелена Карлеуша

Душко Тошић

пунољетство

рођендан

прослава

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