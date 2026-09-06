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Илић: СНСД ће положити и овај изборни испит

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06.09.2026 20:54

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Посланик СНСД-а Младен Илић на сједници НСРС одржаној 7. јула 2026. године.
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске Младен Илић у Крупи на Врбасу истакао је да ће СНСД положити и овај изборни испит.

- Народ ових крајева је увијек имао велику подршку према СНСД-у од најранијих почетака и првог мјесног одбора у Крупи на Врбасу и на тај начин очекујемо подршку и на овим изборима. Важно је рећи да смо и претходних мјесеци радили бројне ствари кад је у питању јужна Бањалука и комплетан овај реон овдје - поручио је Младен Илић.

Горан Маричић, кандидат за Парламент Српске каже да је градски одбор СНСД-а Бањалуке, спреман ушао у ову изборну кампању.

- Очекујемо не само у Крупи, него у цијелој Бањалуци, да Бањалука буде дио побједничке екипе, да да свој допринос Сави Минићу као кандидату за предсједника, Жељки Цвијановић као кандидату за члану Предсједништва и да освојимо најмање 35 мандата у Народној скупштини Републике Српске - рекао је Маричић.

У овој избројној јединици, каже Маричић, СНСД очекује најмање пет директних мандата за Народну скупштину.

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Тагови :

Младен Илић

СНСД

Избори 2026

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