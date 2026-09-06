Дарко Младић за АТВ: Очекује се велики број људи на сахрани генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Син генерала Ратка Младића, Дарко Младић, поручио је да очекује велики број људи на сутрашњој сахрани на Топчидерском гробљу у Београду, истичући да је највећа почаст његовом оцу достојанствен испраћај.
„Мислим да свако, а посебно он заслужио мирну и достојанствену сахрану без обзира на све оно што је емитовано у јавности поводом његове смрти. Свако онај ко воли и поштује генерала Ратка Младића, доћи ће да присуствује једном достојанственом испраћају и то је највећа почаст коју ми сад њему у овом тренутку можемо да дамо“, поручује Дарко Младић за АТВ.
Сутрашња сахрана је народна, како каже син генерала Младића, јер то је народ за који се, како наводи, његов отац борио.
Генерал Ратко Младић ће бити сахрањен на Топчидерском гробљу поред кћерке Ане, а што је била његова жеља.
„Оног тренутка када смо моју сестру сахранили, он је рекао ја ћу ту да легнем када дође моје вријеме“, поручује Дарко Младић.
Породица генерала Ратка Младића у протеклим данима добила је бројне ријечи подршке не само из Србије и Републике Српске, већ самог региона и свијета, а о чему је говорио и син генерала Младића.
„Очекује се огроман број људи. Мислим да ће највећи проблем бити техничке природе. Хоће ли уопште моћи да стигну и да дођу на вријеме на сахрану. Долазе људи из Србије, из Републике Српске. Треба прећи граничне прелазе. Треба доћи, треба се смјестити“ говори Младић.
Сви са којима је имао прилике разговарати у протеклим данима, како наводи генералов син, а ријеч је о веома великом броју људи, те није могао ни одговорити на све поруке и позиве, сви су рекли да ће наћи начине да дођу и присуствују сахрани генерала Ратка Младића.
„Мој отац је цијели свој живот посветио одбрани и борби за одбрану нашег народа и државе, а затим ми смо и дали ону крајњу жртву, коју може дати једна породица. Два члана породице смо изгубили у овој борби у овом рату и свака подршка као и препознавање разлога и вриједности те борбе је за нас јако важна“, рекао је Младић.
Породица генерала Ратка Младића, иако је обичај да се донесе цвијеће на гроб, апеловала је и поручила свима, који ће доћи на сахрану и имају намјеру исто купити, новац намијене у хуманитарне сврхе.
„По свом нахођењу да уплате у неку хуманитарну организацију или за неко дијете које се лијечи, за које требају нека значајна средства за изљечење, како би испраћајући један живот на вјечни покој дали шансу неком новом животу да настави. Мислим да би то и мом оцу много значило јер се он увијек борио за народ и дјецу и желио је бити љекар и ето да му дамо једну прилику да спаси једно или више дјеце, да их што више добије средства како би наставили своје младе животе“, закључује Младић у разговору за АТВ.
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