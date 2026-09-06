Минић: 3. Сарајевска бригада једна од најбољих бригада Војске Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је Трећа сарајевска бригада Војске Републике Српске једна од најбољих бригада, те да је након рата и потписивања Дејтонског споразума, из општина које су припале ФБиХ, мртве саборце и чланове породица морала пренијети на Нови Зејтинлик.
"Дошао сам данас да се поклоним свим борцима и саборцима 3. Сарајевске бригаде", рекао је Минић новинарима на Новом Зејтинлику.
Премијер је додао да је данас на овом светом мјесту и да би видио реализацију пројеката који су договорени на Новом Зејтинлику.
"То се односи на надгробне плоче, ограда и све оно што у сваком моменту мора да показује да наши див јунаци заслужују наше поштовање", нагласио је Минић.
У Сокоцу је данас служењем парастоса и полагањем вијенаца на централни спомен-крст на Новом Зејтинлику почело обиљежавање Дана 3. сарајевске бригаде Војске Републике Српске.
У 11.30 часова планирано је полагање цвијећа и вијенаца на споменик доктору Миодрагу Лазићу у насељу Добриња у Источној Илиџи, док ће у 12.00 часова у Спомен цркви Светог великомученика Димитрија, на Вељинама, бити обављен парастос за погинуле борце.
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Трећа сарајевска бригада настала је спајањем више јединица Војске Републике Српске са територија Вогошће и Рајловца, те дијелова општина Центар, Стари Град, Илиџа и Илијаш.
Зона одговорности ове бригаде се протезала од Хреше до Рајловца, на унутрашњем, те од Равног Набожића до Нишићке висоравни и даље према Олову, на спољном прстену одбране Српског Сарајева.
Након потписивања Дејтонског мировног споразума због припајања територије под зоном одговорности ове бригаде Федерацији БиХ бригада је расформирана, а њени дијелови су пресељени у градове у Републици Српској.
Удружење бивших бораца и њихових потомака под називом Трећа сарајевска бригада баштини и његује традицију и сјећање на ову бригаду ВРС, преноси Срна.
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