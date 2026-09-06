Logo

Минић: 3. Сарајевска бригада једна од најбољих бригада Војске Републике Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.09.2026 10:58

Коментари:

0
Код централног спомен-обиљежја на Новом Зејтинлику у Сокоцу служи се парастос погинулим борцима чиме је почело обиљежавање Дана 3. сарајевске бригаде Војске Републике Српске, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је Трећа сарајевска бригада Војске Републике Српске једна од најбољих бригада, те да је након рата и потписивања Дејтонског споразума, из општина које су припале ФБиХ, мртве саборце и чланове породица морала пренијети на Нови Зејтинлик.

"Дошао сам данас да се поклоним свим борцима и саборцима 3. Сарајевске бригаде", рекао је Минић новинарима на Новом Зејтинлику.

Премијер је додао да је данас на овом светом мјесту и да би видио реализацију пројеката који су договорени на Новом Зејтинлику.

"То се односи на надгробне плоче, ограда и све оно што у сваком моменту мора да показује да наши див јунаци заслужују наше поштовање", нагласио је Минић.

У Сокоцу је данас служењем парастоса и полагањем вијенаца на централни спомен-крст на Новом Зејтинлику почело обиљежавање Дана 3. сарајевске бригаде Војске Републике Српске.

У 11.30 часова планирано је полагање цвијећа и вијенаца на споменик доктору Миодрагу Лазићу у насељу Добриња у Источној Илиџи, док ће у 12.00 часова у Спомен цркви Светог великомученика Димитрија, на Вељинама, бити обављен парастос за погинуле борце.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Влада Српске доноси системска рјешења и ослушкујемо потребе нашег народа

Трећа сарајевска бригада настала је спајањем више јединица Војске Републике Српске са територија Вогошће и Рајловца, те дијелова општина Центар, Стари Град, Илиџа и Илијаш.

Зона одговорности ове бригаде се протезала од Хреше до Рајловца, на унутрашњем, те од Равног Набожића до Нишићке висоравни и даље према Олову, на спољном прстену одбране Српског Сарајева.

Након потписивања Дејтонског мировног споразума због припајања територије под зоном одговорности ове бригаде Федерацији БиХ бригада је расформирана, а њени дијелови су пресељени у градове у Републици Српској.

Удружење бивших бораца и њихових потомака под називом Трећа сарајевска бригада баштини и његује традицију и сјећање на ову бригаду ВРС, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Саво Минић

Соколац

Војска Републике Српске

Коментари (0)

Прочитајте више

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Чувајмо слогу и заједништво

2 ч

1
Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузласки Фотије служи Свету архијеријску литургију у Храму Светог Цара Лазара у Крушковом Пољу, а дочеку владике и почетаку богослужења присуствовао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Република Српска

Минић: Задовољство видјети окупљање нашег народа око светиња

3 ч

0
Додик: Саво Минић и Жељка Цвијановић ће побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Српску

Република Српска

Додик: Саво Минић и Жељка Цвијановић ће побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Српску

4 ч

4
Саво Минић

Република Српска

Цвијановић: Срећан рођендан будућем предсједнику Сави Минићу

16 ч

9

Више из рубрике

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Чувајмо слогу и заједништво

2 ч

1
Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузласки Фотије служи Свету архијеријску литургију у Храму Светог Цара Лазара у Крушковом Пољу, а дочеку владике и почетаку богослужења присуствовао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Република Српска

Минић: Задовољство видјети окупљање нашег народа око светиња

3 ч

0
У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.

Република Српска

Јоловић: Генерал Младић једини човјек који је преминуо, а који може да уједини Србе

3 ч

0
генерални директор УКЦ-а Српске Никола Шобиот

Република Српска

Шобот: Поносан што сам био дио тима који је прегледао генерала Младића у Хагу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Детаљи трагедије у којој је погинуло дијете (7): Малишан возио квад па се преврднуо

12

36

У саобраћајној несрећи на Зелена Зеленортским Острвима погинуло 25 путника

12

17

"Мог тату је ујео комарац, а већ сутрадан није могао да хода ни да говори": Ћерка описала велику драму

12

05

Иран упозорио САД: Правила игре у рату су се промијенила

12

04

Монструм: Силовао дјечака од 14 година, па прогонио дјевојку у Портсмуту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима