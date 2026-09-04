Минић: Влада Српске доноси системска рјешења и ослушкујемо потребе нашег народа

Аутор:АТВ редакција
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Влада Српке доноси системска ријешења, то нису никакве ад хок одлуке, нагласио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Српска је у свом постојању могла да реагује некада више, некада мање, све је умногоме зависило од бројних притисака којих је било са свих страна. Сада смо успјели да скинемо те окове, направимо озбиљан инвестициони циклус, отворимо радилишта и градилишта и обезбиједимо да буџет буде ликвидан и стабилан", истакао је Минић.
Минић је подсјетио да је само у посљедње вријеме донесено 131 законско ријешење.
"И то само у овом периоду од када смо скунули те окове, а некада је то било 30-40 ријешења за цијелу годину", додао је Минић.
Минић је још једном подсјетио да Република Српска све своје одлуке редовно исплаћује.
"Ми смо ушли до најмањих танчина да ријешимо готово све проблеме породица у Српској. Размишљамо и када обезбиједимо све уџбенике за наше основце, онда у разговору са људима на улици видимо да треба и тај прибор узети, па и то обезбиједимо. Дакле системски дјелујемо и ослушкујемо потребе нашег народа ", рекао је Минић, за РТРС.
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