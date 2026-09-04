Цвијановић: Минић чувар Републике, увијек спреман да ради за добробит наших становника

Аутор:АТВ редакција
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Kад је ријеч о Републици Српској и њеним интересима, Саво Минић је човјек који не напушта положаје - написала је потпредсједница СНСД Жељка Цвијановић на Инстаграму.
Она је додала да је Минић увијек будан, увијек чувар Републике, увијек спреман да засуче рукаве и ради за добробит наших становника.
- Зато је дио нашег тима. Зато ће бити предсједник Републике Српске! - поручила је Цвијановић.
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