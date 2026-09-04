Бранко Ружић поднио оставку на функцију народног посланика

Аутор:АТВ редакција
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Бранко Ружић поднио је оставку на функцију народног посланика у Скупштини Србије.
Информацију о овоме Ружић је подијелио на друштвеним мрежама уз фотографију документа којим сведочи да је поднио оставку на функцију народног посланика у Скупштини Србије.
У писаној оставци упућеној парламенту, Ружић је навео да као члан Посланичке групе "Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС)" слободно и недвосмислено подноси оставку на функцију народног посланика.
"Оставку подносим у складу са чланом 132. Закона о избору народних посланика и чланом 198. Пословника Народне скупштине", стоји у документу.
Додао је да је упознат са чињеницом да се поднесена оставка не може опозвати и да му мандат народног посланика престаје даном њеног подношења Народној скупштини.
"Молим да Народна скупштина спроведе прописани поступак и констатује престанак мог мандата", поручио је Ружић у оставци.
Ружић је раније саопштио да је Статутарна комисија Социјалистичке партије Србије донела одлуку да га искључи из странке послије више од три деценије чланства, и најавио да ће вратити посланички мандат и наставити да се бави политиком.
На сједници Статутарне комисије Социјалистичке партије Србије (СПС) одржаној 31. августа ове године, једногласно је донијета одлука о дисциплинској мјери искључења из СПС-а Бранка Ружића.
Како је наведено, одлука је донијета због Ружићевог континуираног свјесног и намјерног кршења Статута, непоштовања обавезе да спроводи одлуке органа и јединствену политику СПС-а.
Ружић је у више наврата у јавности износио критике на рачун СПС-а, али и Владе Србије. Због тога га је Статутарна комисија СПС-а у априлу 2025. године била суспендовала са свих страначких функција на шест мјесеци.
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