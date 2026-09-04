"Докторка је рекла: Антибиотици би му непотребно продужили живот" - Дарко Младић открио шок информације

Аутор:АТВ редакција
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Дарко Младић, гостовао је на Информер телевизији непосредно након што је на конференцији за медије, на којој су говорили и министар правде у Влади Републике Србије Ненад Вујић, адвокат одбране Драган Иветић, као и доктор Огњен Гудељ, који је лијечио покојног генерала Младића, открио да је његов отац убијен у Хагу.
Дарко Младић је одмах на почетку потврдио своју изјаву да је његов отац убијен пред његовим очима, иако су неки брже-боље почели да истичу како је таква изјава претјерана.
– Знате шта, ја сам био присутан, а они који кажу да је моја изјава била претјерана, нека докажу да је претјерана. Ми имамо и документацију и све – рекао је најприје Дарко Младић, за Информер.
Додао је како је досад, док је његов отац био жив, водио рачуна да нечим њему не нанесе штету, али да му је сада свеједно и да хоће да ствари назове њиховим именом.
– Све је почело од доношења оне Резолуције о геноциду. Доживио је инфаркт и отказали су му бубрези. Двије и по године је био у кревету. Ми смо се борили да добије право на рехабилитацију. Имао је отворене ране од лежања, а када сам их питао зашто му не дају антибиотике, докторка ми је рекла да би му тако непотребно продужили живот – открио је Дарко Младић.
Како је открио, посљедњи пут су његовом оцу узели крв 6. јуна ове године.
Дарко Младић је открио и детаље о томе да су му Холанђани нудили да се над његовим оцем изврши еутаназија.
– Говорили су ми да је код њих такав протокол, а ја сам рекао да сам апсолутно против тога. Покушали су њега лично да убиједе да на то пристане, али он је дао мени овлашћење да о томе одлучујем. У једном тренутку су једну моју одлуку одбили рекавши како је он у стању да одлучује. А он тада није био у стању ни да говори. Било је то у мају ове године. Зато сам ја рекао да је он убијен – појаснио је Младић.
Дарко Младић је потврдио да су Уједињене нације, као и Хаг, једна структура која функционише потпуно тоталитарно.
– Све то функционише по принципу „кадија те тужи, кадија ти суди“ – навео је син покојног генерала Младића.
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