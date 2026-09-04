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Још неколико дана врућине, па велика промјена: Када стиже захлађење?

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04.09.2026 17:28

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Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Док чекамо захлађење и падавине, сутра, у суботу, 5. септембра, очекује се готово па рекордно топао септембарски дан са температурама између 31 и 39 степени Целзијусових, објавио је БХМЕТЕО.

Мало мање вруће, како су навели, биће у недјељу, 6. септембра, осим у Херцеговини, а у љетњем ритму започињемо и идућу седмицу.

Сунчано и вруће

"Почетак идуће седмице (7. - 9. септембар) сунчан, врло топао и врућ, а запухао би и југо као знак скорије промјене времена", наводи БХМЕТЕО.

Дугоочекивана промјена времена наступа у другом дијелу идуће седмице, у периоду од и након 10. септембра када, како су навели, улазимо у један нестабилнији период уз повремено падавине и постепен пад температура.

Љето више неће бити исто

"Након тога љето више неће бити исто и можемо рећи да је у оном правом смислу те ријечи окончано", нагласили су, преносе Независне.

Према тренутним прогнозама, како додају, захлађење ће бити више као повратак у оквире просјека за септембар, повремено нешто хладније од просјека. Али, како су поручили, без неких већих хладноћа, ложења, зимске гардеробе и наглих прелаза, бар не у почетку.

Хронична суша

"Битно је нагласити да се хронична суша и вишемјесечни дефицит падавина неће окончати преко ноћи, али утјешно је да од нечег почињемо. Надати се таквом ритму и у наставку јесени уз кише, али без екстрема који би угрозили становништво и привреду", нагласили су.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Временска прогноза

Температура

врућине

падавине

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