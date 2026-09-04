Стиже новац за ђаке: Познато колико ће бити исплаћено основцима и средњошколцима

Аутор:АТВ редакција
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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је данас у Бањалуци да ће за ученике основних школа у Српској бити исплаћена једнократна новчана помоћ од 100 КМ, док ће ученицима средњих школа бити дозначено 150 КМ.
Голубовић је навео да ће новац бити исплаћен за више од 80.000 ученика у основним школама и 35.000 ђака средњих школа, за шта ће Влада Српске издвојити 13.450.000 КМ.
"Наставници ће наредних дана имати задатак да у координацији са родитељима припреме потребну документацију која ће након тога бити достављена Министарству и одмах ће се кренути са исплатама", рекао је Голубовић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.
Влада Републике Српске донијела је одлуку о исплати једнократне новчане помоћи за све ученике основних и средњих школа, као и редовне студенте универзитета у Српској.
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