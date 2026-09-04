Додијељени ваучери од 150 КМ породицама са троје и више дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Начелник општине Мркоњић Града Драган Вођевић додијелио је данас ваучере од 150 КМ породицама са троје и више дјеце, које ће моћи да потроше у радњама на подручју ове локалне заједнице које учествују у пројекту "Моја породица, три плус".
Вођевић је навео да се на конкурс пријавило 14 предузетника из Мркоњић Града код којих ће 220 вишечланих породица моћи да користи картице.
"Низ пронаталитетних мјера се директно односи на наше вишечлане породице, поготово оне са четворо и више дјеце, а знамо да и Република стоји иза њих са давањима на мјесечном нивоу. У Мркоњић Граду имамо локално удружење које окупља вишечлане породице, путем којег реализујемо бројне пројекте", изјавио је Вођевић новинарима.
Мајка четворо дјеце Биљана Перић нагласила је да ове картице значе велику подршку вишечланим породицама, посебно у данашњем времену.
Сања Бајић, мајка четворо дјеце, рекла је да је задовољна мјерама пронаталитетне политике, међу којима су мјесечна примања која добија, као и годишње примање за опремање дјеце у школу.
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