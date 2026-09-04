Сутра бесплатни кардиолошки прегледи за 150 жена

Аутор:АТВ редакција
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Удружење кардиолога Републике Српске у сарадњи са Домом здравља у Челинцу и Центром за промоцију здравља и превенцију болести спровешће сутра у тој општини бесплатне превентивне кардиолошке прегледе жена.
Почетак прегледа заказан је за 9.00 часова у Дому здравља Челинац, а требало би да обухвати 150 жена од 40 до 60 година, речено је Срни у овој здравственој установи.
У 12.30 часова планирано је да се новинарима обрате предсједник Удружења кардиолога Републике Српске и директор Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Српске Никола Шобот, предсједник Управног одбора Удружења кардиолога Српске и начелник Кардиологије у УКЦ-у Тамара Ковачевић, те директор Дома здравља Челинац и предсједник Удружења доктора породичне медицине Српске Драшко Купрешак.
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