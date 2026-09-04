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Сутра бесплатни кардиолошки прегледи за 150 жена

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04.09.2026 09:10

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Сутра бесплатни кардиолошки прегледи за 150 жена
Фото: Anton Uniqueton/Pexels

Удружење кардиолога Републике Српске у сарадњи са Домом здравља у Челинцу и Центром за промоцију здравља и превенцију болести спровешће сутра у тој општини бесплатне превентивне кардиолошке прегледе жена.

Почетак прегледа заказан је за 9.00 часова у Дому здравља Челинац, а требало би да обухвати 150 жена од 40 до 60 година, речено је Срни у овој здравственој установи.

У 12.30 часова планирано је да се новинарима обрате предсједник Удружења кардиолога Републике Српске и директор Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Српске Никола Шобот, предсједник Управног одбора Удружења кардиолога Српске и начелник Кардиологије у УКЦ-у Тамара Ковачевић, те директор Дома здравља Челинац и предсједник Удружења доктора породичне медицине Српске Драшко Купрешак.

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Тагови :

Кардиологија

Челинац

Љекарски преглед

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