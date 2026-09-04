Ана Николић улази у Елиту: Добиће хонорар од 500.000 евра?

Аутор:АТВ редакција
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Ана Николић наводно ће се придружити учесницима "Елите 10", која почиње 5. септембра на телевизији Пинк.
Иако је њена ранија објава о уласку у ријалити многима дјеловала као шала, сада се појавиле информације да је пјевачица одржала састанак са Милицом Митровић и договорила услове свог евентуалног учешћа.
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Према наводима црногорског водитеља Пинка Божа Добрише, Ана је на састанку изнијела захтјеве које је сматрала готово нереалним, али их је продукција наводно прихватила.
Како се тврди, пјевачица ће за своје учешће добити хонорар од чак 500.000 евра, уз неколико посебних погодности током боравка у ријалитију.
Наводно је договорено да Ана има:
Сопствену собу у коју други учесници не би могли да улазе без њеног одобрења или позива, личног шминкера и фризера који би јој били на располагању, приватног кувара који би јој припремао оброке.
Иако се првобитно причало да би Ана могла да се појави већ прве вечери, према наводима њен улазак би могао да услиједи нешто касније, као изненађење за остале такмичаре.
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О њеном наводном уласку говорио је црногорски водитељ, који је изнио тврдњу да Ана у ријалити улази како би се склонила од партнера Горана Ратковића Ралета.
- Ана бјежи у 'Елиту 10' да би се спасила Ралета јер је посесиван и љубоморан. Све му смета. Он и кад она узме телефон да објави стори, мисли да се дописује са другим мушкарцима - рекао је он.
Водитељ је додао да се још увијек наводно разматра да ли ће Ана ући током прве недјеље и одмах бити изабрана за вођу или ће се њен улазак догодити накнадно.
Ана Николић је претходно сама подгријала приче о свом уласку у ријалити. Она је на Инстаграму подијелила фотографију са Милицом Митровић и уз њу шаљиво написала:
- Улазим у 'Елиту 10', само што мање да пјевам, више да наздравим. Кад стигнем, нека ме чека кревет поред Миљане.
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Њена објава изазвала је бројне реакције, а сада су подгријане спекулације о томе да би се заиста могла појавити у новој сезони ријалитија.
Подсјетимо, Ани ово не би био први сусрет са ријалити форматима. Пјевачица је 2009. године учествовала у првој сезони "Фарме", али је имање напустила након само четири дана.
Три године касније, 2012. године, опробала се и у кулинарском такмичењу "Први кувар Србије".
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