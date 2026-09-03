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Удовица Саше Поповића се суочила са озбиљним здравственим проблемом

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03.09.2026 09:21

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Удовица Саше Поповића се суочила са озбиљним здравственим проблемом
Фото: Јутјуб

Пјевачица и удовица Саше Поповића, Сузана Јовановић суочила се са озбиљним здравственим проблемом у једном периоду свог живота.

Сузана је раније говорила о здравственом стању које је било нарушено првенствено усљед стреса, а након развода од првог супруга Радета Здравковића.

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- Све то што ми се дешавало у животу, од шоу-бизниса, преко мог посла и проблема то сам све подносила са осмијехом на лицу, а у ствари сам све то преживљавала у себи, што се касније одразило на штитну жлијезду са којом имам проблем, али успјешно то лијечим и одржавам лијековима - рекла је Сузана.

Иначе, Сузана Јовановић је у раној младости постала мајка, још са 19 година, а својевремено је говорила како се тада носила са мајчинством.

- Нисам имала осјећај када сам добила дијете. Свог сина сам доживјела као млађег брата. Данијел и ја смо тако одрасли, моји родитељи су нас пазили. Мирне главе сам могла да одем да радим и пјевам. Знала сам да је мој син са баком и дједом, да они брину о њему, да му ништа не фали. Тако смо ми одрасли заједно, рекла је она, па проговорила о почетку своје каријере:

- Знала сам да је музика мој живот. Школу сам завршила због маме и тате, да ми не звоцају. једноставно сам се распитала шта се најбрже завршава, рекли су ми трговачка и одлучила сам... е дај то ћу уписати. Након тога сам кренула озбиљно да радим и зарађујем и тада сам сакупила паре и финансирала сам своју прву плочу.

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Она је тада говорила и о супругу Саши Поповићу са којим је дуго била у срећном браку. Иако је он важио за великог заводника од самог почетка, Сузана није знала да је он човјек њеног живота.

- О Саши сам прво имала негативну слику... Након тог првог контакта преко пријатељице размијенили смо број пејџера... Мислила сам да му се нећу јавити никада, али судбина нас је спојила. Једног дана возач који ме возио није могао да ме одбаци до Јагодине гдје сам пјевала, и ја сам се сјетила њега...Позвала сам га и питала да ли може да ме вози. Он је одмах пристао и то ме баш одушевило, рекла је пјевачица.

(Алоонлине)

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Тагови :

Сузана Јовановић

Саша Поповић

Пјевачица

естрада

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