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Ухваћен лопов који је из викендице украо торбицу са чак 3.300 КМ

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03.09.2026 10:09

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Рука у сивом дуксу посеже ка старој, украшеној металној кваци како би отворила масивна дрвена врата.
Фото: Pexels/Erik Mclean

Полиција Источног Новог Сарајева доставиће Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево извјештај против лица С.М. због основа сумње да је починило кривично дјело "Крађа".

На наиме, Полицијској станици је 2. септембра 2026. године пријављено да је наведено лице изднети упадало у приватну викенд кућу на подручју Источног Сарајева.

Током ове дрзике крађе, С.М. је из објекта отуђио торбицу у којој се налазио новац у износу од чак 3.300 КМ.

Полиција је брзом реакцијом расвијетлила овај случај, а против осумњиченог слиједи извјештај надлежном тужилаштву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пљачка

викендица

Источно Сарајево

Крађа

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