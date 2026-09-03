Ухваћен лопов који је из викендице украо торбицу са чак 3.300 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Полиција Источног Новог Сарајева доставиће Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево извјештај против лица С.М. због основа сумње да је починило кривично дјело "Крађа".
На наиме, Полицијској станици је 2. септембра 2026. године пријављено да је наведено лице изднети упадало у приватну викенд кућу на подручју Источног Сарајева.
Током ове дрзике крађе, С.М. је из објекта отуђио торбицу у којој се налазио новац у износу од чак 3.300 КМ.
Полиција је брзом реакцијом расвијетлила овај случај, а против осумњиченог слиједи извјештај надлежном тужилаштву.
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