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У саобраћајној несрећи малољетни мотоциклиста задобио тешке повреде

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03.09.2026 10:50

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У сарајевском насељу Ново Сарајево јуче послијеподне догодила се саобраћајна несрећа у којој су повријеђене двије малољетне особе након судара аутомобила и мотоцикла.

Према информацијама МУП-а КС, несрећа се догодила у 15:15 сати на раскрсници улица Паромлинска и Сакиба Нишића.

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У судару су учествовали аутомобил Форд Мондео, којим је управљао 29-годишњи Н. Н. из Сарајева, и лаки мотоцикл Фуего Теккен, којим је управљала малољетна особа из Сарајева.

Након несреће, обје повријеђене особе превезене су у Општу болницу "Прим. др Абдулах Накаш", гдје им је указана медицинска помоћ.

Малољетни возач мотоцикла задобио је тешке тјелесне повреде, док је малољетни путник на мотоциклу лакше повријеђен. Након љекарске обраде, обје особе су пуштене из болнице на кућно лијечење, преноси Аваз.

О несрећи је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС.

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Увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС, а због околности несреће увиђају су присуствовали и овлаштени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке, који ће помоћи у утврђивању свих околности и узрока судара.

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Тагови :

Сарајево

МУП Кантон Сарајево

Саобраћајна несрећа

повријеђен мотоциклиста

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