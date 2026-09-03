Дјевојке тврде да их тајно снимали у току интимних односа: Сада дијеле њихове фотографије и снимке

Аутор:АТВ редакција
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Низ анонимних исповијести дјевојака из Новог Пазара изазвао је велику пажњу након што су у јавност изнијети наводи о тајном снимању интимних тренутака, дијељењу приватних фотографија, пријетњама и притисцима унутар партнерских односа.
Свједочења су прикупљена кроз анкету подкаста Махала, а поједине учеснице тврде да су њихови приватни садржаји без дозволе завршавали код других људи или на друштвеним мрежама. У једном од одговора помиње се и наводни случај дјевојке коју партнер годинама држи у вези претњом да ће објавити њихове интимне снимке.
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Ријеч је, међутим, о анонимним свједочењима и наводи појединачних учесница нису независно потврђени.
Једна од испитаница тврди да ју је партнер кришом снимао током интимних тренутака како би касније имао средство притиска уколико одлучи да прекине везу.
Друга учесница описала је случај своје пријатељице која, према њеним ријечима, већ годинама не успијева да изађе из везе јер јој партнер наводно пријети интимним снимцима.
Посебно је узнемирујуће свједочење жене која тврди да је још током школовања приватну фотографију послала тадашњем момку, вјерујући да ће остати између њих. Према њеним наводима, фотографија је прослијеђена другој ученици, а затим завршила и на Фејсбуку.
Још једна испитаница тврди да је мушкарац током видео-позива направио снимак екрана без њеног пристанка и касније га показивао другим људима. Навела је да је због свега што је услиједило прошла кроз веома тежак период.
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Међу анонимним одговорима појавила се и тврдња о фотографији која је представљана као интимна фотографија једне дјевојке, иако је, према свједочењу учеснице анкете, накнадно утврђено да је садржај био направљен уз помоћ вјештачке интелигенције.
У истом низу свједочења помињу се и наводни случајеви дијељења интимног садржаја малољетнице, као и показивања снимака дјевојке из школе другим ученицима уз подсмијех и понижавање.
Важећи Кривични законик Србије прописује да неовлашћено прављење фотографског, видео или другог снимка којим се осјетно задире у нечији приватни живот може бити кажњено новчаном казном или затвором до годину дана. За објављивање или приказивање фотографије, филма или другог садржаја личног карактера без пристанка особе, када се тиме осјетно задире у њен приватни живот, члан 145 предвиђа новчану казну или затвор до двије године.
Када су у питању малољетници, закон садржи и посебне, знатно строже одредбе. Ако материјал испуњава законску дефиницију порнографског садржаја насталог искоришћавањем малољетног лица, његово прибављање, посједовање, продавање, приказивање или електронско чињење доступним може бити кажњено затвором од три мјесеца до три године.
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Посебну пажњу изазива анонимно свједочење жене која тврди да је без дозволе снимљена, након чега се снимак проширио међу другим људима. Она наводи да ју је послије тога дио пријатеља одбацио, а тврди и да је отишла у полицију како би пријавила оно што јој се догодило. Према њеном исказу, особа са којом је разговарала наводно ју је обесхрабривала од даљег поступка.
Иста учесница тврди да је потом изгубила подршку и у једном удружењу чији је била члан.
Ови наводи за сада представљају искључиво њено анонимно свједочење и нема јавно доступне независне потврде о начину на који су надлежни евентуално поступали.
Објављивање исповијести није отворило само питање одговорности оних који без пристанка снимају или просљеђују приватни садржај. Услиједила је и жестока расправа о односу друштва према особама чија је приватност повређена.
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Док је дио корисника друштвених мрежа стао у заштиту дјевојака, појавили су се и коментари којима се одговорност пребацује управо на њих, па чак и поруке којима се оправдава дијељење интимног садржаја.
Такве реакције изазвале су противљење других корисника који су подсјетили да се у појединим исповијестима управо тврди да су дјевојке снимане без њиховог знања и пристанка.
Посебно су упозорили на чињеницу да се у анонимним свједочењима помињу и малољетне особе.
Подкаст Махала најавио је да ће наставити да отвара простор за овакве приче. За сада нису познати идентитети особа које су послале анонимна свједочења, нити је јавно потврђено да ли ће поводом појединих навода бити покренути поступци пред надлежним органима.
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