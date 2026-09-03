Права оаза мира за мизерне паре: Кућа и имање код бање за 55.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Љубитељима салаша који су у потрази за земљиштем на коме би се могли скућити и започети нови живот, пружа се одлична прилика у Хајдукову код Суботице.
Наме, у том мјесту на продају је понуђена кућа, односно салаш од 120 метара квадратних, на парцели од чак 3,5 јутара земље по цијени од 55.000 евра.
Квалитетна земља и велики простор
"Земља је квалитетна, црна-пјесковита добра земља. Оаза мира. Идеална локација за оне који желе миран живот, или желе да се баве пластеницима или коњима. Кућа је грађена 1990-их од сипорекс блокова. Има три спаваће собе, дневну собу, купатило, шпајз и предсобље укупно 120 метара квадратних", пише у огласу објављеном на порталу Дијаспора.онлине.
У огласу се такође наводи да кућа посједује централно гријање те да су имање и сви објекти на њему уредно укњижени, преноси Курир.
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