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Због бизарног ТикТок изазова на базену забрањено купање

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02.09.2026 12:16

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Због бизарног ТикТок изазова на базену забрањено купање
Фото: Pixabay

Базен на Ташмајдану тренутно је ван функције. Према информацијама које су се појавиле на друштвеним мрежама, неко од купача унередио се у базену и то, наводно, због ТикТок изазова.

Запослени на базену нису могли да потврде ову информацију, али су казали да базен заиста не ради и да се чека анализа Градског завода за јавно здравље, за шта ће бити потребно неколико дана.

Од јутрос се чека и званичан одговор СРЦ "Ташмајдан".

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Ово су до сада познате чињенице:

Јуче око 15:30 часова, из техничких разлога било је неопходно привремено затворити отворени базен.

"С тим у вези, спровели смо додатну контролу квалитета воде, у складу са прописаним стандардима. Градски завод за јавно здравље узеће узорак воде, а базен ће бити поново пуштен у рад тек након добијања одобрења", објављено је на сајту.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Београд

ТикТок

Изазов

Базен

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