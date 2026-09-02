Послије дугог чекања ова три знака ће у септембру упознати сродну душу

Аутор:АТВ редакција
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Један сусрет, неочекивана порука или искрен разговор уз кафу може отворити врата нечему што нико није желио да форсира.
Није ријеч само о пролазном флерту. Код неких се прича развија из старог пријатељства, код других се појављује особа која одмах привуче пажњу, док ће један знак добити потврду осјећања која је мјесецима покушавао да протумачи.
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Најљепше је што се ништа не мора пожуривати. Током септембра ствари се слажу природно, а три знака посебно издвајају период у којем срце коначно добија разлог за осмијех.
Прва половина месеца протиче у знаку Дјевице, па се емоције више показују кроз ситнице него кроз велике ријечи. Ко се јавља, ко памти детаље, ко проналази вријеме за вас – управо такви поступци могу открити много више од обећања.
Од 23. септембра почиње сезона Ваге, знака који се у астрологији повезује са партнерством, односима и равнотежом. Зато друга половина мјесеца може бити посебно занимљива за оне који желе да отворено разговарају о осјећањима.
Рибама се овог септембра може вратити особа из прошлости, али овог пута без непотребног натезања и враћања на старе грешке. Разговор који су дуго одлагале може се догодити природно и бити много топлији него што су очекивале.
Њихова интуиција биће посебно наглашена, па ће лако примјетити оно што друга страна можда не изговори одмах. Најважније је да не траже потврду од свих око себе. Неке одлуке једноставно треба донети према ономе што сами осјећају.
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Близанцима се љубав може појавити сасвим успут, преко друштва, познаника или догађаја на који првобитно нису ни планирали да оду. Неко ће их насмијати брже него што су очекивали, а управо кроз такву спонтаност може почети нешто много озбиљније.
У другој половини септембра могућ је позив који мијења њихов план. Не би требало да га одбију само зато што су већ направили другачији распоред. Њихов највећи изазов биће да не анализирају сваки детаљ прије него што уопште дају шансу новој причи.
Дјевицама неко може изговорити оно што су одавно жељеле да чују, и то усред сасвим обичног дана. Могуће је да је та особа већ неко вријеме присутна у њиховом животу, али да су је до сада посматрале само као пријатеља.
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Овај пут не би требало одмах тражити сваку могућу ману и разлог за сумњу. Понекад осјећања не долазе уз савршено објашњење. Крајем мјесеца Дјевицама може постати јасно да су и саме осјећале више него што су биле спремне да признају.
Заједничко за Рибе, Близанце и Дјевице јесте то што ништа не морају да форсирају. Неће морати да мијењају себе нити да јуре било кога. Љубав у септембру долази као наставак разговора, спонтани сусрет или осјећај да је са неким једноставно лако бити свој.
Код сва три знака прича може почети мирно, готово неприметно, а тек после неколико недеља постати јасно колико им је тај сусрет важан.
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Септембар им не доноси само нову особу, већ и осјећај да се нешто лијепо коначно помјера у правом смјеру. Некоме почиње нова прича, неко добија потврду осјећања, а неко тек схвата колико је један сусрет био важан.
(Крстарица)
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Сцена
2 ч0
Савјети
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Љубав и секс
3 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
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