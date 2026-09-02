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Компанија м:тел реновирала и опремила рачунарску учионицу Саобраћајног факултета у Добоју

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02.09.2026 13:55

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Реновирана учионица Саобраћајног факултета у Добоју
Фото: Драгана Ћулибрк/м:тел ПР

Након прошлогодишњег потписивања Меморандума о сарадњи, партнерство компаније м:тел и Саобраћајног факултета у Добоју добило конкретан резултат – студентима на располагању савремено опремљена учионица, м:стипендије и стручна пракса

Када се знање повеже са савременом технологијом и приликама за практично искуство, студенти добијају више простора да развијају своје потенцијале. Управо са том идејом компанија м:тел наставља сарадњу са Саобраћајним факултетом у Добоју, подржавајући образовање и стварање бољих услова за будуће стручњаке.

Као резултат Меморандума о пословно-техничкој сарадњи, који су компанија м:тел и Саобраћајни факултет у Добоју потписали прошле године, 2. септембра 2026. године свечано је отворена реновирана рачунарска учионица уз донацију рачунарске опреме.

Реновирана учионица СФ у Добоју
Реновирана учионица СФ у Добоју
Драгана Ћулибрк/м:тел ПР

Ову донацију вриједну више од 125.000 КМ декану, професорима и студентима Саобраћајног факултета уручила је генерална директорка компаније м:тел, Јелена Триван.

„Након годину дана и наше прве посете овом факултету када је било много проблема и када није постојала нада да ће им ико помоћи, ми долазимо да отворимо модерну учионицу, у којој ће се захваљујући савременом простору и опреми радити међународни пројекти. Оно што смо прије ове донације урадили је још важније, а то је да студенти Саобраћајног факултета у Добоју већ имају могућност да конкуришу за м:стипендије, док су кроз сарадњу са компанијом м:тел отворене и могућности за обављање стручне праксе и запослења. Доказали смо да се људска реч још увек поштује и да ћемо као м:тел и као Србија бити уз ову децу све време. Ова помоћ не треба да се мери новцем већ љубављу и пажњом јер се ова сарадња не завршава данашњим пресецањем врпце”, изјавила је Триван.

Декан Саобраћајног факултета, проф. др Мирослав Костадиновић је генералној директорки м:тел-а, Јелени Триван уручио и посебну захвалницу истакавши значај ове подршке.

Реновирана учионица СФ у Добоју
Реновирана учионица СФ у Добоју
Драгана Ћулибрк/м:тел ПР

„За студенте нашег факултета, нова учионица представља много више од реновираног простора. Савремена рачунарска опрема омогућиће им квалитетније услове за рад, размјену студената, рад на пројектима и више практичних активности. Значај ове донације је и прилика да видимо како друштвено одговорне компаније препознају потребе образовања. Са овако модерном учионицом ми постајемо база знања, а не само пролазна станица кроз коју студенти пролазе и одлазе у друге земље”, изјавио је Костадиновић.

Да је опремање ове учионице омогућило још бољи рад и услове за студирање потврдила су и Ивана Лазић студенткиња 4. године овог факултета уз посебну захвалност што је Саобраћајни факултет у Добоју постао дио м:тел породице.

Сарадња компаније м:тел и Саобраћајног факултета у Добоју тако добија свој пуни смисао. Компанија м:тел ће и у наредном периоду наставити да подржава образовање, младе и развој њихових знања и вјештина, градећи партнерства са образовним институцијама која доносе конкретне и дугорочне користи за студенте и заједницу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

м:тел

донација

реновирана учионица СФ у Добоју

Јелена Триван

Мирослав Костадиновић

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