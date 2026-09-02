Компанија м:тел реновирала и опремила рачунарску учионицу Саобраћајног факултета у Добоју

Аутор:АТВ редакција
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Након прошлогодишњег потписивања Меморандума о сарадњи, партнерство компаније м:тел и Саобраћајног факултета у Добоју добило конкретан резултат – студентима на располагању савремено опремљена учионица, м:стипендије и стручна пракса
Када се знање повеже са савременом технологијом и приликама за практично искуство, студенти добијају више простора да развијају своје потенцијале. Управо са том идејом компанија м:тел наставља сарадњу са Саобраћајним факултетом у Добоју, подржавајући образовање и стварање бољих услова за будуће стручњаке.
Као резултат Меморандума о пословно-техничкој сарадњи, који су компанија м:тел и Саобраћајни факултет у Добоју потписали прошле године, 2. септембра 2026. године свечано је отворена реновирана рачунарска учионица уз донацију рачунарске опреме.
Ову донацију вриједну више од 125.000 КМ декану, професорима и студентима Саобраћајног факултета уручила је генерална директорка компаније м:тел, Јелена Триван.
„Након годину дана и наше прве посете овом факултету када је било много проблема и када није постојала нада да ће им ико помоћи, ми долазимо да отворимо модерну учионицу, у којој ће се захваљујући савременом простору и опреми радити међународни пројекти. Оно што смо прије ове донације урадили је још важније, а то је да студенти Саобраћајног факултета у Добоју већ имају могућност да конкуришу за м:стипендије, док су кроз сарадњу са компанијом м:тел отворене и могућности за обављање стручне праксе и запослења. Доказали смо да се људска реч још увек поштује и да ћемо као м:тел и као Србија бити уз ову децу све време. Ова помоћ не треба да се мери новцем већ љубављу и пажњом јер се ова сарадња не завршава данашњим пресецањем врпце”, изјавила је Триван.
Декан Саобраћајног факултета, проф. др Мирослав Костадиновић је генералној директорки м:тел-а, Јелени Триван уручио и посебну захвалницу истакавши значај ове подршке.
„За студенте нашег факултета, нова учионица представља много више од реновираног простора. Савремена рачунарска опрема омогућиће им квалитетније услове за рад, размјену студената, рад на пројектима и више практичних активности. Значај ове донације је и прилика да видимо како друштвено одговорне компаније препознају потребе образовања. Са овако модерном учионицом ми постајемо база знања, а не само пролазна станица кроз коју студенти пролазе и одлазе у друге земље”, изјавио је Костадиновић.
Да је опремање ове учионице омогућило још бољи рад и услове за студирање потврдила су и Ивана Лазић студенткиња 4. године овог факултета уз посебну захвалност што је Саобраћајни факултет у Добоју постао дио м:тел породице.
Сарадња компаније м:тел и Саобраћајног факултета у Добоју тако добија свој пуни смисао. Компанија м:тел ће и у наредном периоду наставити да подржава образовање, младе и развој њихових знања и вјештина, градећи партнерства са образовним институцијама која доносе конкретне и дугорочне користи за студенте и заједницу.
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