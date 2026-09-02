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Општина у Српској новчано подржала првачиће

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02.09.2026 14:50

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Фото: АТВ

Општина Братунац и ове године обезбиједила је новчану подршку од по 100 КМ за 103 првачића из те локалне заједнице поводом поласка у школу.

Замјеник начелника општине Нинко Тешић посјетио је братуначке школе и уручио општинску новчану подршку свим првачићима.

Мјера подршке првачићима реализује се већ четири године, а Тешић је најавио да ће бити настављена и да општина различитим мјерама настоји обезбиједити боље услове за одрастање и образовање најмлађих, преноси "Срна".

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Тагови :

Братунац

првачићи

Новчана помоћ

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