Општина у Српској новчано подржала првачиће

Аутор:АТВ редакција
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Општина Братунац и ове године обезбиједила је новчану подршку од по 100 КМ за 103 првачића из те локалне заједнице поводом поласка у школу.
Замјеник начелника општине Нинко Тешић посјетио је братуначке школе и уручио општинску новчану подршку свим првачићима.
Мјера подршке првачићима реализује се већ четири године, а Тешић је најавио да ће бити настављена и да општина различитим мјерама настоји обезбиједити боље услове за одрастање и образовање најмлађих, преноси "Срна".
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