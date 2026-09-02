"Источно Сарајево добило прилику да се укључи у трогодишњи план сарадње са Санкт Петербургом"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио је након састанка са министром за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златаном Клокићем и делегацијом Санкт Петербуга, да је Источно Сарајево добило прилику да се укључи у трогодишњи план сарадње Српске и тог руског града.
"Мислим да је данашњи састанак био прилика да се Источно Сарајево прикључи овој сарадњи, која траје још од 2017. године, и да сарађујемо на свим пољима гдје смо заинтересовани", нагласио је Ћосић.
Он је рекао да се ту, прије свега, мисли на градску администрацију, културу, вјерска питања, спорт, невладин сектор, али и на привреду.
Ћосић је рекао да би у наредне три године Источно Сарајево могло да се, поред постојеће сарадње са Краснодаром, Њижним Новгородом, укључи и у план сарадње са Санкт Петербургом.
"Градска управа Источног Сарајева посебну пажњу посвећује међународној и регионалној сарадњи са партнерима из Руске Федерације", истакао је Ћосић, изразивши задовољство што ће овај град моћи у наредном периоду да учествује у раду тима који ради на обостраној сарадњи.
Клокић је рекао да му је драго што је сарадња са Руском Федерацијом посљедњих неколико година све интензивнија у различитим областима, као што су култура, спорт, образовање, медицина и научно-технолошке иновације.
Он је навео да Република Српска од партнера из Руске Федерације добија свестрану подршку, додајући да делегације из Српске посјећују Санкт Петербург, док делегације из тог руског града долазе у Српску ради унапређења сарадње.
"Сутра ћемо имати састанак наше радне групе која ће дефинисати нови план, мапу пута и циљеве који ће бити обухваћени у том трогодишњем периоду", навео је Клокић.
Он очекује наставак интензивне сарадње са Санкт Петербургом, наводећи да су представници тог града увијек добродошли у Источно Сарајево, Бањалуку, Требиње и друге локалне заједнице у Републици Српској.
Клокић је захвалио Ћосићу за гостопримство.
Замјеник предсједника Комитета за спољне везе Санкт Петербурга Олга Андросова рекла је да је делегација тог града дошла у Источно Сарајево у складу са договором између губернатора Санкт Петербурга Александра Беглова и руководства Републике Српске.
"Санкт Петербург и Републику Српску повезују дугогодишње пријатељске и пословне везе. Наша сарадња обухвата широк низ различитих области, а то су економија, култура, омладинска политика, образовање и тако даље", навела је Андросова, која предводи делегацију Санкт Петербурга.
Она је рекла да је циљ посјете учешће на засједању радне групе посвећене сарадњи Санкт Петербурга и Републике Српске, као и креирање нових пројеката и мапе пута за наредне године.
Андросова је истакла да ће на састанцима у Републици Српској бити разговарано и о догађајима планираним за наредну годину, која ће бити јубиларна, јер ће тада бити обиљежено 20 година од успостављања сарадње Санкт Петербурга и Српске.
"Прије три мјесеца организовали смо `Дане Санкт Петербурга у Републици Српској`. То је био велики низ догађаја, а био је укључен и културни и пословни дио програма", рекла је Андросова.
Она је изразила наду да ће наредне године бити организован још већи број догађаја, не само у Српској, него и у Санкт Петербургу, те захвалила Ћосићу и Клокићу за пријем делегације.
Сарадња Републике Српске и Санкт Петербурга траје од 2017. године, а према ријечима учесника састанка, у наредном периоду требало би да буде дефинисан нови трогодишњи план сарадње, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
10
17
10
16
56
16
54
16
51
Тренутно на програму