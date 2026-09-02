Logo

Трагедија у РиТЕ Гацко: Погинуо радник након што је пао са конструкције

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 15:59

Коментари:

0
Трагедија у РиТЕ Гацко: Погинуо радник након што је пао са конструкције
Фото: ATV

Једно лице смртно је страдало данас приликом извођења радова на градилишту новог постројења за пречишћавање угља у РиТЕ Гацко, потврђено је за АТВ из Полицијске управе Требиње.

“Полицијска станица Гацко је запримила пријаву да је једно лице смртно страдало приликом извођења радова у РиТЕ Гацко. Полицијски службеници предузимају мјере и радње на утврђивању свих околности догађаја” рекли су за АТВ из ПУ Требиње.

Како АТВ незванично сазнаје, радник је пао са конструкције и смртно страдао.

Страдали није био запосленик РиТЕ Гацко, већ радник фирме ангажоване на извођењу радова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

РиТЕ Гацко

Погинуо радник

Гацко

трагедија

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Срамно: Претучен српски повратник (92) у Вогошћи, нападачи пуцали и на његовог сина

2 ч

2
Змај од Шипова имао удес у Шипову

Хроника

Змај од Шипова имао удес у Шипову

3 ч

2
Возачу одузет ”ауди” због обијесне вожње, надувао 2,2 g/kg

Хроника

Возачу одузет ”ауди” због обијесне вожње, надувао 2,2 g/kg

6 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Познати детаљи обрачуна у трамвају: Повријеђен мигрант, нападач и даље у бјекству

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Центар дана, 02.09.2026.

17

10

Пешић: Физичко васпитање треба да буде сваки дан у школама

16

56

На УКЦ-у Српске прво Одјељење за терапију бола

16

54

Молили се за чудо, а стигла трагична вијест: Дјевојчица (5) пронађена мртва, родитељи ухапшени

16

51

"Нико није одговоран! Добио је Бруфен": Скандалозан налаз болнице о смрти Луке (38) који је умро у чекаоници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима