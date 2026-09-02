Трагедија у РиТЕ Гацко: Погинуо радник након што је пао са конструкције

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Једно лице смртно је страдало данас приликом извођења радова на градилишту новог постројења за пречишћавање угља у РиТЕ Гацко, потврђено је за АТВ из Полицијске управе Требиње.
“Полицијска станица Гацко је запримила пријаву да је једно лице смртно страдало приликом извођења радова у РиТЕ Гацко. Полицијски службеници предузимају мјере и радње на утврђивању свих околности догађаја” рекли су за АТВ из ПУ Требиње.
Како АТВ незванично сазнаје, радник је пао са конструкције и смртно страдао.
Страдали није био запосленик РиТЕ Гацко, већ радник фирме ангажоване на извођењу радова.
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