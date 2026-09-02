Јокић тек седми међу центрима: Американци направили листу која ће изненадити многе

Аутор:АТВ редакција
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Нова НБА сезона још није почела, а већ стижу занимљиве ранг-листе које подижу прашину међу љубитељима кошарке. Једну такву објавио је амерички портал „HoopsHype“, који је бирао 20 најбољих центара пред сезону 2026/27, а на листи се нашао и Никола Јокић.
Српски ас заузео је седмо мјесто, што значи да су испред њега остала нека од највећих имена која су икада играла на позицији центра. Ипак, Јокићев пласман може да изазове полемике, посебно због свега што је током претходних година урадио у НБА лиги.
Портал није детаљно објаснио критеријуме кориштене приликом прављења ранг-листе, па остаје простор за различита тумачења. Ипак, новинар Френк Урбина образложио је због чега се Јокић нашао управо на седмој позицији.
Кошарка
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„Никола Јокић, најбољи додавач међу високим играчима у историји, тек је девети кошаркаш у историји НБА који је освојио три МВП награде. Поред шампионске титуле из сезоне 2022/2023, Јокић је предводио Србију и до бронзане медаље на Олимпијским играма у Паризу, гдје је постао први кошаркаш који је један олимпијски турнир завршио као лидер по броју поена, скокова и асистенција. Тиме је још једном показао колико његов учинак директно утиче на побједе.“
Јокић је претходну сезону завршио као други у МВП гласању, други пут узастопно. Тиме је стигао до шест сезона у којима је био међу двојицом најбоље рангираних кандидата за најпрестижније индивидуално признање у НБА лиги, чиме се изједначио са Билом Раселом и Леријем Бирдом.
Управо континуитет представља једну од најјачих ставки у Јокићевој каријери. Српски центар у посљедњих шест сезона није завршио ниједном испод другог мјеста у МВП избору, што га ставља у друштво највећих играча које је лига икада имала.
„Практично може све са позиције центра – да креира за саиграче као плејмејкер, да игра леђима уз изузетну ефикасност у завршници, да рашири терен шутем за три поена и да готово непогрјешиво погађа свој карактеристични флоутер. Напредовао је и у одбрани, гдје је изузетан скакач, а захваљујући брзим и интелигентним рукама долази и до великог броја украдених лопти.“
Амерички новинар сматра да седмо мјесто можда неће дуго бити Јокићева позиција на оваквим листама.
„И даље има само 31 годину, а његов стил игре би требало добро да поднесе године, па је сасвим реално замислити да у будућности направи још велики скок на овој листи. Посебно ако он и Денвер Нагетси у наредним годинама освоје још неку шампионску титулу“, написао је он.
Топ 20 центара пред сезону 2026/27
1. Карим Абдул-Џабар
2. Бил Расел
3. Вилт Чемберлен
4. Шакил О’Нил
5. Хаким Олајџувон
6. Мозес Мелоун
7. Никола Јокић
8. Дејвид Робинсон
9. Патрик Јуинг
10. Џорџ Мајкан
11. Боб Мекаду
12. Вес Анселд
13. Роберт Периш
14. Вилис Рид
15. Двајт Хауард
16. Дејв Кауенс
17. Џоел Ембид
18. Бил Волтон
19. Артис Гилмор
20. Дикембе Мутомбо
(Б92)
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