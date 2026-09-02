Logo

Јокић тек седми међу центрима: Американци направили листу која ће изненадити многе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 16:41

Коментари:

0
Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић".
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Нова НБА сезона још није почела, а већ стижу занимљиве ранг-листе које подижу прашину међу љубитељима кошарке. Једну такву објавио је амерички портал „HoopsHype“, који је бирао 20 најбољих центара пред сезону 2026/27, а на листи се нашао и Никола Јокић.

Српски ас заузео је седмо мјесто, што значи да су испред њега остала нека од највећих имена која су икада играла на позицији центра. Ипак, Јокићев пласман може да изазове полемике, посебно због свега што је током претходних година урадио у НБА лиги.

Портал није детаљно објаснио критеријуме кориштене приликом прављења ранг-листе, па остаје простор за различита тумачења. Ипак, новинар Френк Урбина образложио је због чега се Јокић нашао управо на седмој позицији.

Светислав Пешић

Кошарка

Светислав Пешић за АТВ: Велика побједа Србије против Италије, легендарна утакмица са САД-ом

„Никола Јокић, најбољи додавач међу високим играчима у историји, тек је девети кошаркаш у историји НБА који је освојио три МВП награде. Поред шампионске титуле из сезоне 2022/2023, Јокић је предводио Србију и до бронзане медаље на Олимпијским играма у Паризу, гдје је постао први кошаркаш који је један олимпијски турнир завршио као лидер по броју поена, скокова и асистенција. Тиме је још једном показао колико његов учинак директно утиче на побједе.“

Јокић је претходну сезону завршио као други у МВП гласању, други пут узастопно. Тиме је стигао до шест сезона у којима је био међу двојицом најбоље рангираних кандидата за најпрестижније индивидуално признање у НБА лиги, чиме се изједначио са Билом Раселом и Леријем Бирдом.

Управо континуитет представља једну од најјачих ставки у Јокићевој каријери. Српски центар у посљедњих шест сезона није завршио ниједном испод другог мјеста у МВП избору, што га ставља у друштво највећих играча које је лига икада имала.

Урбина посебно истиче комплетност његове игре

„Практично може све са позиције центра – да креира за саиграче као плејмејкер, да игра леђима уз изузетну ефикасност у завршници, да рашири терен шутем за три поена и да готово непогрјешиво погађа свој карактеристични флоутер. Напредовао је и у одбрани, гдје је изузетан скакач, а захваљујући брзим и интелигентним рукама долази и до великог броја украдених лопти.“

Амерички новинар сматра да седмо мјесто можда неће дуго бити Јокићева позиција на оваквим листама.

„И даље има само 31 годину, а његов стил игре би требало добро да поднесе године, па је сасвим реално замислити да у будућности направи још велики скок на овој листи. Посебно ако он и Денвер Нагетси у наредним годинама освоје још неку шампионску титулу“, написао је он.

Топ 20 центара пред сезону 2026/27

1. Карим Абдул-Џабар

2. Бил Расел

3. Вилт Чемберлен

4. Шакил О’Нил

5. Хаким Олајџувон

6. Мозес Мелоун

7. Никола Јокић

8. Дејвид Робинсон

9. Патрик Јуинг

10. Џорџ Мајкан

11. Боб Мекаду

12. Вес Анселд

13. Роберт Периш

14. Вилис Рид

15. Двајт Хауард

16. Дејв Кауенс

17. Џоел Ембид

18. Бил Волтон

19. Артис Гилмор

20. Дикембе Мутомбо

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

кошаркаш

НБА

МВП

Денвер Нагетс

Кошаркашка репрезентација Србије

Коментари (0)

Више из рубрике

Човјек, који је у спортској каријери, дугој више од четири деценије, освојио све што може да се освоји. Један од најбољих кошаркашких терена свих времена, Светислав Пешић, говорио је за АТВ.

Кошарка

Светислав Пешић за АТВ: Велика побједа Србије против Италије, легендарна утакмица са САД-ом

21 ч

0
Београд, 5. јула 2026. - Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић". Тренинг кошаркаша репрезентације Србије.

Кошарка

Шта је сада потребно Србији да се пласира на Свјетско првенство

1 д

0
Велика побједа Србије против Италије за корак ближе Свјетском првенству

Кошарка

Велика побједа Србије против Италије за корак ближе Свјетском првенству

1 д

0
БиХ поражена од Литваније

Кошарка

БиХ поражена од Литваније

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Центар дана, 02.09.2026.

17

10

Пешић: Физичко васпитање треба да буде сваки дан у школама

16

56

На УКЦ-у Српске прво Одјељење за терапију бола

16

54

Молили се за чудо, а стигла трагична вијест: Дјевојчица (5) пронађена мртва, родитељи ухапшени

16

51

"Нико није одговоран! Добио је Бруфен": Скандалозан налаз болнице о смрти Луке (38) који је умро у чекаоници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима