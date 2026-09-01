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Шта је сада потребно Србији да се пласира на Свјетско првенство

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01.09.2026 10:48

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Београд, 5. јула 2026. - Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић". Тренинг кошаркаша репрезентације Србије.
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Кошаркаши Србије одрадили су два "прозора" у квалификацијама савршено, уписали четири побједе и налазе се на корак до пласмана на Свјетско првенство.

Никола Јокић је као капитен предводио репрезентацију Србије до четири веома важне побједе. Прво у "старој" групи гдје су у јулу пале репрезентације Швајцарске (97:73) и Босне и Херцеговине (94:81), па онда и у новоформираној групи за велики корак ка пласману на Мундобаскет 2027.

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"Орлови" су прво у Београду рутински савладали Исланд (102:73), па су успјели да се освете Италијанима у Пезару (76:64). Репрезентацији која је Србију побјеђивала у неким веома важним мечевима претходних година, али је уз сјајну партију Алексе Аврамовића и Марка Гудурића уписана огромна побједа.

Шта сад чека Србију?

Остале су четири утакмице и савршена прилика да већ у наредном ФИБА "прозору" у новембру обезбиједи пласман на Свјетско првенство у Катару догодине.

Нешто што је било под упитником прије скоро два мјесеца и прије него што су уписана четири битна тријумфа.

Калкулације су јасне, мада постоје и нови проблеми пошто је питање на кога ће селектор Душан Алимпијеви моћи да рачуна у предстојећим мечевима.

Шта Србији треба за Мундобаскет?

Турска је обезбиједила пролаз са максималним учинком (8-0), Србија је иза са 6-2, Италија је трећа са 5-3, Литванија је на 4-4, док су Босна и Херцеговина и Исланд на 3-5. Дакле, за преостала два мјеста бориће се три репрезентације.

Србија дакле држи све у својим рукама, посебно пошто је убједљиво савладала Италијане и има и ту предност, али тек треба да одигра два меча са Литванцима.

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У тој репрезентацији тренутно влада "тихи бојкот" највећих звијезда које се противе руководству тамошњег савеза и ако се то настави и у новембру шансе српске репрезентације додатно расту.

Уколико за два мјесеца сруше и Литванце и Италијане практично ће "овјерити" пласман на Мундобаскет.

Какав је распоред Србије?

Србија има шест побједа, два пораза и још четири утакмице. Два тријумфа практично обезбјеђују пролаз. Распоред иде на руку екипи Душана Алимпијевића, али треба нагласити и да постоји и велики проблем.

Неће моћи да рачуна на Николу Јокића, Богдана Богдановића, Николу Јовића, а питање је и ко ће од евролигашких играча моћи да игра у новембру.

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Добра вијест је што ће рецимо моћи да игра Алекса Аврамовић који је прешао у Бахчешехир и играће у Еврокупу.

Овако изгледа распоред Србије у преостала четири меча:

  • 26.11 Литванија - Србија
  • 29.11 Србија - Италија
  • 26.2.2027 Исланд - Србија
  • 1.3.2027 Србија - Литванија

(Мондо)

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Тагови :

Кошаркашка репрезентација Србије

Свјетско првентсво

Мундобаскет

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