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Инспектор ухваћен на дјелу: МУП Српске хапсио због примања мита, новац био у коверти

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01.09.2026 10:31

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Акција Урбан
Фото: Уступљена фотографија

Грађевинско урбанистички инспектор у Градској управи Бијељине О.Г. ухапшен је јуче у акцији МУП-а Републике Српске због сумње да је примио мито, саопштила је полиција.

Он је ухапшен у акцији кодног назива "Урбан" непосредно након извршења кривичног дјела.

"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске данас ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу „Примање мита“ предати Републичком јавном тужилаштву - Посебно одјељење за сузбијање корупције и најтежих облика привредног криминала, лице иницијала О.Г. из Бијељине", кажу у МУП-у.

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Након хапшења, полиција је претресла локације које користи Г.О. и том приликом пронашла и одузела одређену количину новца.

На фотографији забиљеженој непосредно након хапшења такође се види већа количина новца који је био у коверти.

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Тагови :

Мито

корупција

Бијељина

хапшење

Акција Урбан

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