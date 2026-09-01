Инспектор ухваћен на дјелу: МУП Српске хапсио због примања мита, новац био у коверти

Аутор:Стеван Лулић
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Грађевинско урбанистички инспектор у Градској управи Бијељине О.Г. ухапшен је јуче у акцији МУП-а Републике Српске због сумње да је примио мито, саопштила је полиција.
Он је ухапшен у акцији кодног назива "Урбан" непосредно након извршења кривичног дјела.
"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске данас ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу „Примање мита“ предати Републичком јавном тужилаштву - Посебно одјељење за сузбијање корупције и најтежих облика привредног криминала, лице иницијала О.Г. из Бијељине", кажу у МУП-у.
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Након хапшења, полиција је претресла локације које користи Г.О. и том приликом пронашла и одузела одређену количину новца.
На фотографији забиљеженој непосредно након хапшења такође се види већа количина новца који је био у коверти.
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