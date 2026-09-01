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И ви ћете плакати: Поново се појавило злогласно камење глади

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01.09.2026 10:15

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Камен глади
Фото: Screenshot / YouTube

Вијековима су заједнице уз ријеке у средњој Европи означавале изузетно ниске водостаје на стијенама које изроне, стварајући трајни запис о условима који су могли угрозити пловидбу, пољопривреду и егзистенцију становништва.

Познате као "камење глади" (Hungersteine), ове стијене спадају међу најнеобичније сачуване материјалне доказе о тешким сушама у регији. На њима су уклесане године од 15. до 20. вијека; неке су означаване више пута, уз размаке од неколико деценија између сваког сушних периода, пише "Смитсониан".

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Један такав камен глади дуж ријеке Лабе у четврти Оберпоста у Пирни у Њемачкој, око 25 километара југоисточно од Дрездена, поново је изронио овог мјесеца.

Најранији запис из 1.707. године

На њему се налази више натписа који означавају године с ниским водостајем, од којих најранији датира из 1707. године, те је "један од најпознатијих и највећих своје врсте" у земљи, извјештавају Хесус Матурана и Нела Хајднер за "Еуроњуз".

Остало недавно откривено камење глади уочено је у Леверкузену, граду јужно од Келна, близу ушћа притоке ријеке Рајне, те у Долни Жлебу, селу близу чешко-њемачке границе.

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Камење глади разликује се по величини, старости, локацији и натписима, али заједнички мотиви се понављају.

"Обично су то иницијали имена и година. Понекад је урезана и сама линија водостаја", изјавио је 2022. године за "Ал Џазиру" Властимил Пажоурек, директор Регионалног музеја у Дечину у Чешкој.

"Истицање сушних година имало је и практично значење – упозорити на будуће опасности. Назив 'камен глади' наглашавао је губитак извора зараде за сиромашне надничаре који су вукли бродове и радили на њима у вријеме суше", додаје он.

Ако ме видиш плачи

У љето 1904. године, Ф. Мајер, лађар и гостионичар у Дечину, дао је уклесати језив натпис у пјешчењак уз Лабу: "Ако ме видиш, плачи".

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Порука је можда намјерно подсјећала на оближњи камен на којем су стајале ријечи: "Плакали смо — плачемо — и ви ћете плакати", рекао је за "Дојче Веле" истраживач Бернд Грос, који се бави европским камењем глади.

Мајер је очито поставио точионик пива и наплаћивао знатижељним туристима разгледавање камена.

"Дан за даном групе се окупљају на стијени; свако жели барем једном закорачити на њу”, извијестио је "Рајхенбергер Цајтунг" у августу 1904. године, према наводима "Дојче Велеа".

"Међутим, ознаке уклесане у пјешчењак вјероватно ће изгубити видљивост због тог учесталог гажења", додаје се.

Мајеров натпис није једини урезан на површини дечинског камена. Ознаке на стијени свједоче о ниским водостајима кроз неколико вијекова уз импресивну тачност.

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Студија из 2020. године објављена у знанственом часопису "Клима прошлости" открила је да се 11 мјерења уклесаних на стијени између 1868. и 1957. године готово у потпуности поклапа с подацима забиљеженим на другим мјестима, уз одступања од свега неколико центиметара.

(Вечерњи)

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Тагови :

Камење глади

суша

водостај

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