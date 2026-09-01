Трамп искључио употребу нуклеарног оружја против Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је новинарима да је "искључио" употребу нуклеарног оружја против Ирана.
Обраћајући се новинарима у Овалном кабинету Трамп је питање о тој теми назвао "глупим" инсистирајући да нема смисла користити нуклеарно оружје против Ирана, јер је већ "војно поразио" ту земљу, преноси портал "Баха".
(Срна)
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