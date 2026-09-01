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Трамп искључио употребу нуклеарног оружја против Ирана

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01.09.2026 08:54

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Предсједник Америке Доналд Трамп говори у Овалној соби Бијеле куће, у понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је новинарима да је "искључио" употребу нуклеарног оружја против Ирана.

Обраћајући се новинарима у Овалном кабинету Трамп је питање о тој теми назвао "глупим" инсистирајући да нема смисла користити нуклеарно оружје против Ирана, јер је већ "војно поразио" ту земљу, преноси портал "Баха".

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

нуклеарно оружје

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