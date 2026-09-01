Бициклиста из БиХ напао полицајце

Аутор:АТВ редакција
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Бициклиста из Босне и Херцеговине изазвао је инцидент након што је под дејством алкохола умало скривио судар, а затим вријеђао и напао њемачке полицајце.
На крају је смјештен у специјализовану клинику због изразито агресивног понашања.
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Како медији преносе, све се десило синоћ када је 39-годишњи бициклиста, иначе држављанин БиХ, возио западном бициклистичком стазом у Мемингер улици у Ној-Улму у правцу Европаштрасе. У том дијелу умало је дошло до судара са 47-годишњим пољским возачем аутомобила. Према наводима, оба учесника су била под дејством алкохола. Из инцидента се развила међусобна свађа.
Позвана је полицијска патрола која је обојицу затекла на лицу мјеста. Бициклиста се од почетка понашао крајње агресивно, вријеђајући полицајце. Одбио је добровољни алкотест и прелиминарни тест на дрогу. Због јаког мириса алкохола, полиција је наложила узимање крви, што је и спроведено.
Даљом провјером утврђено је да против 39-годишњака постоје двије активне потјернице. Одведен је у полицијску станицу Ној-Улм, гдје је наставио да се агресивно понаша и напада полицајце, преноси портал "Независне".
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У просторији за задржавање више пута је ударао главом о зид. Због цјелокупних околности, након полицијске обраде, мушкарац је смјештен у специјализовану клинику. Против њега је покренут кривични поступак, између осталог због вожње у алкохолисаном стању и вријеђања службених лица.
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