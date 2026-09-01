Тражите мали ауто који се не квари: Ових девет модела су најбољи

Аутор:АТВ редакција
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Мали аутомобили купују се превасходно зато што би требало да буду једноставни, штедљиви и јефтини за одржавање.
Међутим, ниска цијена сама по себи не гарантује и безбрижно власништво. Најновије велико истраживање британског часописа "What Car" открива који су се мали аутомобили старости до пет година у стварном животу показали најпоузданијима.
Власници су пријављивали кварове током претходна 24 мјесеца, дужину боравка возила у сервису, као и трошкове поправки. На основу тих података израчуната је коначна оцјена поузданости, а просјек цјелокупне класе износи високих 95,8 одсто.
На самом врху листе налази се "Хјундаи и10" актуелне генерације са максималних 100 одсто поузданости. То значи да међу обухваћеним примјерцима није забиљежен ниједан једини квар. Нико није морао ванредно у сервис, нити је имао трошкове поправке. Модел и10 је један од ријетких аутомобила у цјелокупном истраживању са савршеним резултатом, што је посебно импресивно за градско возило изложено честим хладним стартовањима и градским гужвама.
"Тојота" је остала корак до савршенства. Модел "Ајго X" остварио је 99,7 одсто, а мање проблеме са каросеријом пријавило је свега три одсто власника. Сви проблеми су отклоњени у оквиру гаранције, без трошкова за власнике и у року од само једног дана, чиме је овај модел потврдио своју врхунску репутацију.
Треће мјесто заузео је "Мини" хечбек претходне генерације (производио се од 2014. до 2024. године). Тек седам одсто аутомобила имало је ситније потешкоће са електричним системима, инфотејнментом или управљањем. Врло је позитивно то што су сви кварови поправљени без наплате, чак и за возила ван стандардне фабричке гаранције.
Актуелна "Киа Пиканто" дијели четврто мјесто. Проблеми су забиљежени код девет одсто возила, углавном на мотору и електрици, али су сва возила остала у возном стању. Све поправке су биле бесплатне, што овај модел чини једним од најисплативијих и најпоузданијих избора на тржишту.
Идентичан резултат остварио је и "Фолксваген Поло". Кварови су пријављени код свега пет одсто примјерака, а односили су се на каросерију и климатизацију. Иако је "Фолксваген" подмирио све трошкове, власници су на поправке у сервису чекали нешто дуже од недјељу дана.
"Хјундаи" има чак два модела у самом врху. Модел и20 остварио је резултат од 98 одсто, при чему је седам одсто власника пријавило најчешће ситне проблеме са климатизацијом. Произвођач је у потпуности покрио све трошкове сервисних интервенција.
"Фијат 500" генерације која се производила од 2008. до 2025. године нашао се испред много млађих конкурената. Девет одсто примјерака имало је ситније кварове на климатизацији, каросерији или мјењачу, али ниједан проблем није оставио аутомобил на путу, а већина је брзо ријешена у сервису.
На осмом мјесту је бензинска "Опел Корса" актуелне генерације. Власници су пријављивали различите ситније потешкоће, од инфотејнмента и климатизације до елемената мотора, али већина није била озбиљније природе, што је обезбиједило висок пласман.
Листу девет најбољих затвара "Ауди А1". Међу забиљеженим приједлозима за сервис помињу се електрични системи, издувни систем и мјењач, али ниједно возило није остало потпуно непокретно на путу, чиме је овај премијум модел оправдао своју цијену, преноси Мондо.
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