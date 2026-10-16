Ко одлучује о изгледу Парка Петар Кочић и зашто се грађани ништа не питају?

Аутор:Марија Милановић
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Још један пројекат у граду на Врбасу креће у реализацију, а грађани се ништа не питају.
Како наводе из неформалне групе грађана „За План“, Град Бањалука је 14. септембра ове године потписао уговор са једном фирмом за израду урбанистичко-техничких услова за реконструкцију Парка Петар Кочић.
Дакле, према наводима поменуте групе грађана, идејно рјешење већ постоји, односно, будући изглед ове јавне површине скројен је по укусу појединаца, те се чланови групе „За План“ питају – гдје су у цијелом том процесу грађани и шира стручна јавност.
Неформална група грађана „За План“ тражи од Градске управе Бањалука да грађане и ширу стручну јавност што прије укључе у планирање реконструкције Парка Петар Кочић.
„Јавни простор припада свима. О његовој будућности не смије одлучивати само неколицина људи“, поручују испред групе „За План“.
Подсјећања ради, град Бањалука је 21.08.2026. године расписао јавну набавку за реконструкцију и санацију Парка Петар Кочић вриједну 1.597.540,71 КМ са ПДВ-ом.
Остаје да се види да ли ће Градска управа Бањалука одговорити на захтјеве ове неформалне групе и омогућити широј јавности да се укључи у планирање реконструкције Парка Петар Кочић, чија је вриједност процијењена на готово 1,6 милиона КМ, новца управо грађана Бањалуке.
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