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Ко одлучује о изгледу Парка Петар Кочић и зашто се грађани ништа не питају?

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16.10.2026 16:27

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Парк Петар Кочић Бањалука Тулипани
Фото: ATV

Још један пројекат у граду на Врбасу креће у реализацију, а грађани се ништа не питају.

Како наводе из неформалне групе грађана „За План“, Град Бањалука је 14. септембра ове године потписао уговор са једном фирмом за израду урбанистичко-техничких услова за реконструкцију Парка Петар Кочић.

Дакле, према наводима поменуте групе грађана, идејно рјешење већ постоји, односно, будући изглед ове јавне површине скројен је по укусу појединаца, те се чланови групе „За План“ питају – гдје су у цијелом том процесу грађани и шира стручна јавност.

Неформална група грађана „За План“ тражи од Градске управе Бањалука да грађане и ширу стручну јавност што прије укључе у планирање реконструкције Парка Петар Кочић.

„Јавни простор припада свима. О његовој будућности не смије одлучивати само неколицина људи“, поручују испред групе „За План“.

Реконструкција вриједна скоро 1,6 милиона КМ

Подсјећања ради, град Бањалука је 21.08.2026. године расписао јавну набавку за реконструкцију и санацију Парка Петар Кочић вриједну 1.597.540,71 КМ са ПДВ-ом.

Јавна набавка Парк Петар Кочић
Јавна набавка Парк Петар Кочић
Grad Banja Luka

Остаје да се види да ли ће Градска управа Бањалука одговорити на захтјеве ове неформалне групе и омогућити широј јавности да се укључи у планирање реконструкције Парка Петар Кочић, чија је вриједност процијењена на готово 1,6 милиона КМ, новца управо грађана Бањалуке.

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Тагови :

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Парк Петар Кочић

реконструкција

Градска управа Бањалука

грађани

грађани критикују

јавна набавка

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