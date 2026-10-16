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Влада Српске: Институт „Др Мирослав Зотовић“ постаје Институт „Проф. др Горан Талић“

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16.10.2026 16:37

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Горан Талић, директор Завода "Др Мирослав Зотовић"
Фото: Facebook

Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Др Мирослав Зотовић“ у Бањалуци убудуће се носити име по преминулом доктору Горану Талићу, саопштено је из Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске, с циљем одавања почасти проф. др Горану Талићу, који је дао изузетан допринос развоју и унапређењу здравствене заштите у Републици Српској, донијела је Одлуку о промјени назива ЈЗУ Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука у ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Проф. др Горан Талић“ Бања Лука.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Институт задужени су да одмах предузму даље активности на реализацији промјене назива ове здравствене установе, саопштено је из Владе Српске.

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Тагови :

Горан Талић

Др Мирослав Зотовић

Влада Републике Српске

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