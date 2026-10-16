"Велики интерес у Санкт Петербургу за излагање о Српској трагедији и усташкој идеологији"

Аутор:АТВ редакција
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Излагање о трагедији српског народа у Другом свјетском рату и усташком злочину у НДХ на Међународном историјском форуму у Санкт Петербургу изазвало је велико интересовање јер учесници нису били упознати са овим дијелом историје на Балкану, изјавила је директор Спомен-подручја Доња Градина Тања Тулековић.
Иако се могу повући одређене паралеле начина страдања Руса и Срба у Другом свјетском рату, Тулековићева је истакла да су учесници овог петог међународног историјског форума "Велики отаџбински рат 1941" веома емотивно реаговали слушајући о узроцима и посљедицама усташке идеологије у НДХ.
Она је навела да се о Доњој Градини говорило у научним круговима, на скупу који је обухватио академике, професоре, научне сараднике институција из Русије, Бјелорусије, Киргистана и велики број број студената.
- Ово је први пут да се на овом мјесту, у музеју Ермитаж, говорило о трагедији српског народа у Другом свјетском рату, о усташком злочину геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима - рекла је Тулековићева која је била један од излагача на пленарној сједници.
Према њеним ријечима, учешће на Међународном историјском форуму у Санкт Петербургу значајно је и због отварања нових могућности сарадње са институцијама у овом дијелу свијета.
- Фото-монографију о Спомен-подручју Доња Градина поклонили смо унуку генерала Жданова, Андреју Жданову, који је остао шокиран усташама и идеологијом НДХ - навела је Тулековићева и додала да су на Форуму били и потомци других маршала.
Тулековићева је на дводневном Форуму, који се завршава данас, присуствовала на позив Државног Меморијалног музеја одбране и блокаде Лењинграда.
Форум се одржава уз подршку Владе Санкт Петербурга заједно са друштвеним организацијама и образовним установама Санкт Петербурга, Москве, Бјелорусије и земаља Заједнице независних држава.
О значају музејских пројеката у служби сјећања и образовања у Доњој Градини говорио је виши кустос Мирко Димић.
Форум је одржан у згради Државног Ермитажа - највећег музеја у Русији са највећим галеријским простором у Европи.
(СРНА)
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