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Цвијановић: Доктор Талић дао немјерљив допринос унапређењу здравственог система

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16.10.2026 12:24

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Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић на комеморацији доктору Горану Талићу у Банском двору, Бањалука, 16.10.2026.
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, која је присуствовала комеморацији доктору Горану Талићу, рекла је да ће остати упамћен као човјек који је дао немјерљив допринос развоју и унапређењу здравственог система Републике Српске.

"У Банском двору присуствовала сам комеморацији посвећеној професору др Горану Талићу, љекару, хуманисти и дугогодишњем директору Института `Др Мирослав Зотовић`. Нека му је вјечна слава и хвала, а његовој породици искрено саучешће", објавила је Цвијановићева на Иксу.

Она се уписала и у књигу жалости поводом Талићеве смрти.

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Дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Горан Талић преминуо је у уторак, 13. октобра, у 67. години, а биће сахрањен данас у 13.00 часова на гробљу Свети Пантелија.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Горан Талић

комеморација

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Цвијановић: Доктор Талић дао немјерљив допринос унапређењу здравственог система

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