Цвијановић: Доктор Талић дао немјерљив допринос унапређењу здравственог система

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, која је присуствовала комеморацији доктору Горану Талићу, рекла је да ће остати упамћен као човјек који је дао немјерљив допринос развоју и унапређењу здравственог система Републике Српске.
"У Банском двору присуствовала сам комеморацији посвећеној професору др Горану Талићу, љекару, хуманисти и дугогодишњем директору Института `Др Мирослав Зотовић`. Нека му је вјечна слава и хвала, а његовој породици искрено саучешће", објавила је Цвијановићева на Иксу.
Она се уписала и у књигу жалости поводом Талићеве смрти.
Република Српска
Каран: Дјело и допринос доктора Талића остају трајно упамћени
Дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Горан Талић преминуо је у уторак, 13. октобра, у 67. години, а биће сахрањен данас у 13.00 часова на гробљу Свети Пантелија.
У Банском двору присуствовала сам комеморацији посвећеној проф. др Горану Талићу, љекару, хуманисти и дугогодишњем директору Института „Др Мирослав Зотовић“. Остаће упамћен као човјек који је дао немјерљив допринос развоју и унапређењу здравственог система Републике Српске. Нека му је вјечна слава и хвала, а његовој породици искрено саучешће.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 16, 2026
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