Велика Британија уводи забрану за три врсте порнографије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велика Британија ће од 6. новембра забранити порнографски садржај који приказује дављење или гушење, сексуалне односе између особа које су у сродству или се претварају да јесу, као и одрасле особе које се лажно представљају као дјеца млађа од 16 година.
Мјере су најављене након међустраначког притиска због забринутости за негативан утицај таквог садржаја на жене и дјевојчице, пренио је „Скај њуз“.
Свијет
Током протеста у Француској тинејџери задобили повреде попут ратних
Британски посланици оцијенили су да би новим правилима земља могла да уведе неке од најстрожих прописа о интернет порнографији у свијету.
Министарка правде Велике Британије Алекс Дејвис-Џонс рекла је да влада има обавезу да у наредних 10 година преполови насиље над женама и дјевојчицама, истичући да је штетној порнографији и даље лако приступити на интернету.
Она је нагласила да циљ није криминализација безопасних сексуалних склоности, већ спречавање ширења садржаја који може да утиче на схватање здравих односа, посебно међу младима.
„Садржај који нормализује или чак велича насиље над женама је опасан и може да замагли границу између онога што је прихватљиво у стварном животу“, навела је Дејвис-Џонс.
Према студији Института за рјешавање проблема дављења из 2024. године, више од трећине одраслих особа узраста од 16 до 34 године рекло је да је барем једном доживјело дављење или гушење током споразумног сексуалног односа.
Свијет
У ријеци пронађено тијело везаног младића (21): Ухапшен његов вршњак
Истраживање исте организације показало је да је 43 одсто сексуално активних младих узраста од 16 до 17 година навело да је било изложено таквом искуству.
(ГласСрпске)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
39 мин0
Свијет
45 мин0
Свијет
52 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
45
12
40
12
34
12
31
12
24
Тренутно на програму