Током протеста у Француској тинејџери задобили повреде попут ратних

Аутор:АТВ редакција
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Организације за заштиту људских права и адвокати наводе да је у Француској неколико тинејџера задобило повреде попут ратних од средстава испаљених из полицијског наоружања и да се број дјеце без преседана налази у притворима, пише британски лист "Гардијан".
Француску већ четврту седмицу заредом потресају велики протести младих током којих је више стотина средњих школа блокирано широм те земље, пошто ученици захтијевају замјену за одсутне просвјетне раднике и реновирање застарјелих школа и опреме.
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Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез навео је у обраћању посланицима Сената да је полиција покренула интерне истраге о 36 оптужби за насиље службеника над демонстрантима, укључујући и четворо наводно “унакажене” дјеце због експлозивних средстава и шесторо са “значајним повредама”, те другим притужбама за ударце, увреде или сексуалне нападе.
Бертран Вазез, адвокат петнаестогодишњег ученика Евана, којем је 5. октобра рука разнесена од експлозије полицијске шок-бомбе током протеста испред школе у Ленсу на сјеверу Француске, изјавио је да његове повреде подсјећају на ратне.
Према његовим ријечима, Еван је у школу отишао ради наставе, али су протести били у току, и његов клијент није учествовао у насиљу и негира тврдње тужилаштва да је подигао бомбу са тла. Од експлозије дјечак је остао без лијеве руке, неколико прстију са десне руке и претрпио је повреде по цијелом тијелу.
Он се и даље налази у болници у веома тешком стању и његова породица је поднијела кривичну пријаву.
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Други дјечак Еден (14), који се нашао у близини школских протеста у Сен Оуен Ламуну сјеверозападно од Париза, претрпио је повреде лица, укључујући двије фрактуре вилице, губитак доњих зуба и сви зуби горње вилице су му поломљени након што је, наводно, погођен средством испаљеним из лансера бомби.
Његов адвокат Елса Марсел тврди да је граната испаљена из непосредне близине од 1,5 метар.
Према подацима Министарства правосуђа, од почетка протеста средином септембра, приведено је укупно 6.773 малољетника. Против више од 1.000 приведених нису изнесене оптужбе, а њих 2.190 суочава се са правним поступком.
Адвокати тврде да су малољетници, између осталог, оптужени окупљање са насилничким намјерама, насиље против полиције и оштећење јавне имовине.
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Предсједник француске Лиге за људска права Натали Техио истакла је да чињеница да ће само случајеви малољетне дјеце бити изнесени пред суд изазива забринутост да би хапшења могла бити неоснована.
"Извршен је рекордан број хапшења и често ти документи су празни. У реалности то је више мјера да се људи спријече да демонстрирају. Мислим да су то покушаји да се људи заплаше", истиче Техиова.
(Срна)
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