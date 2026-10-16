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Огласила се полиција о трагедији у којој је страдао дјечак (16)

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16.10.2026 11:34

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Огласила се полиција о трагедији у којој је страдао дјечак (16)
Фото: АТВ БЛ

МУП СБК огласио се званичним саопштењем поводом трагичне несреће која се догодила 15. октобра 2026. године у насељу Дрветине код Бугојна, а у којој је живот изгубио малољетни дјечак рођен 2010. године.

Према информацијама које је саопштила полиција, догађај је пријављен у 18.15 сати, када је дежурни радник Службе хитне медицинске помоћи Бугојно телефонски обавијестио Полицијску станицу Бугојно да је возилом хитне помоћи довезен малољетник с тешким повредама главе, пише Црна-Хроника.

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Како се наводи у полицијском саопштењу, повреде су највјероватније настале приликом гурања поквареног аутомобила коловозом.

Полиција утврдила идентитет двије особе које су биле присутне

Након запримљене пријаве, у просторије Хитне помоћи упућен је полицијски службеник који је утврдио да је повријеђена особа малољетник рођен 2010. године из Бугојна.

Полицијски службеници утврдили су и идентитете двије особе које су биле присутне приликом догађаја.

Ријеч је о Е. В. (2002) и Е. К. (2004), обојици с подручја општине Бугојно.

За сада није саопштено да ли су наведене особе на било који начин одговорне за настанак несреће, а њихов идентитет утврђен је у оквиру прикупљања информација о догађају.

Дјечак преминуо након упућивања у болницу

Повријеђеном дјечаку најприје је пружена медицинска помоћ у Служби хитне помоћи Бугојно, након чега је упућен у болницу у Новој Билој.

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Нажалост, упркос пруженој помоћи, малољетник је преминуо од задобијених повреда.

"Службеници ПС Бугојно, након одређеног времена, обавијештени су да је, нажалост, наведено малољетно лице услијед задобијених повреда преминуло", наведено је у саопштењу полиције.

Тужилаштво наредило провођење увиђаја

О трагичном догађају обавијештена је дежурна тужитељка Кантоналног тужилаштва у Травнику, која је овластила полицијске службенике Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Бугојно да проведу увиђајне радње.

Циљ истраге је утврђивање свих околности под којима је дјечак задобио смртоносне повреде.

Након завршетка потребних мјера и радњи, полицијски службеници доставиће извјештај Кантоналном тужилаштву СБК.

Трагична смрт малољетника потресла је Бугојно, а од дјечака се на друштвеним мрежама опраштају бројни пријатељи и познаници.

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Тачне околности несреће биће познате након провођења истражних радњи.

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Тагови :

Бугојно

Преминуо дјечак

Полиција

увиђај

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