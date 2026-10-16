Након хапшења отмичара: Оно што су дјевојчице рекле полицији шокирало све

Аутор:АТВ редакција
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Пријава мајке да су њене двије кћерке, старе 15 и 16 година, насилно одведене аутомобилом у Новом Пазару покренула је опсежну полицијску потрагу.
Међутим, након неколико сати драме, услиједио је неочекиван преокрет.
Све је почело када је мајка дошла у полицијску станицу у Новом Пазару и пријавила да је мушкарац отео њене двије кћерке. Према њеним наводима, он их је на силу увукао у аутомобил и одвезао у правцу Рашке, а с њим се у возилу налазио и друг.
Према информацијама извора блиског истрази, током вожње дошло је до првог преокрета.
"Осумњичени је на путу ка Рашки избацио млађу сестру, која има 15 година. Након тога, деветнаестогодишњак и његов друг наставили су вожњу ка Младеновцу са шеснаестогодишњом дјевојком", навео је извор.
Након неколико сати, полиција у Младеновцу препознала је аутомобил из пријаве, лоцирала осумњичене и ухапсила их. Потом су спроведени у Нови Пазар.
Дјевојка је саслушана у присуству представника Центра за социјални рад, а њен исказ промијенио је ток истраге.
Како је навео извор близак случају, малољетница је негирала наводе из мајчине пријаве да је отета.
"Пред надлежнима је негирала да ју је младић насилно увукао у аутомобил, као и да ју је након тога на било који начин злостављао. Рекла је да су у вези, да је заљубљена у њега и да планира да се уда. Објаснила је и да је младић претходна два до три дана боравио у Новом Пазару, гдје су се дружили, те да је он њен емотивни партнер", рекао је извор.
Након исказа малољетнице, надлежни тужилац донио је одлуку о промјени правне квалификације дјела.
"Случај је преквалификован из кривичног дјела противправно лишење слободе у кривично дјело ванбрачна заједница са малољетним лицем", додао је извор.
Иако је дјевојка враћена мајци, породична ситуација и даље је сложена, због чега је у рјешавање проблема укључен и Центар за социјални рад, пише Блиц.
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