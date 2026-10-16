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Отео дјевојчицу у Новом Пазару па кренуо према Београду: Ухапшен брзом реакцијом полиције

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16.10.2026 08:17

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Брзом и ефикасном акцијом полиције ухапшен је мушкарац који се сумњичи да је у Новом Пазару отео шеснаестогодишњу дјевојчицу, а потом са њом кренуо у правцу Београда. Његово бјекство заустављено је на подручју Младеновца.

"Осумњичени за отмицу малољетнице лоциран је и ухапшен на подручју Младеновца", потврђено је за агенцију РИНА у Полицијској управи Нови Пазар.

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Припадници Одељења криминалистичке полиције брзо су реаговали и ушли у траг осумњиченом, чиме је овај случај добио епилог хапшењем.

Како је и зашто дјевојчица отета, за сада није званично познато, као ни детаљи саме полицијске акције.

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Тагови :

Нови Пазар

Полиција

Отмица

Младеновац

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