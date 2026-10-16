Отео дјевојчицу у Новом Пазару па кренуо према Београду: Ухапшен брзом реакцијом полиције

Аутор:АТВ редакција
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Брзом и ефикасном акцијом полиције ухапшен је мушкарац који се сумњичи да је у Новом Пазару отео шеснаестогодишњу дјевојчицу, а потом са њом кренуо у правцу Београда. Његово бјекство заустављено је на подручју Младеновца.
"Осумњичени за отмицу малољетнице лоциран је и ухапшен на подручју Младеновца", потврђено је за агенцију РИНА у Полицијској управи Нови Пазар.
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Припадници Одељења криминалистичке полиције брзо су реаговали и ушли у траг осумњиченом, чиме је овај случај добио епилог хапшењем.
Како је и зашто дјевојчица отета, за сада није званично познато, као ни детаљи саме полицијске акције.
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