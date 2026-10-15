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Масовно тровање ученика током рекреативне наставе, огласила се школа

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15.10.2026 14:11

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Током боравка на рекреативној настави на Дивчибарама, више од 20 ученика другог разреда Основне школе Жарко Зрењанин из Новог Сада, добило је тегобе налик на стомачни вирус.

На сајту те школе је објављен извјештај Института за јавно здравље Војводине (ИЈЗВ) у којем је наведено да су током надзора утврђени незадовољавајући санитетско-хигијенски услови у кухињском дијелу хотела у којем су дјеца била смјештена.

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Поред тога, наведено је да извор и пут преношења инфекције нису утврђени, али да се сумња на вирусни гастроентеритис који се доминантно шири контактом, односно прљавим рукама.

Тегобе попут повраћања, болова у стомаку, температуре и дијареје су забиљежене 10. октобра код најмање 21 ученика, али, како је наведено у извјештају, тај број није коначан јер се се у међувремену јавило још ученика.

Директорка те школе Снежана Костић је за Танјуг рекла да је на рекреативној настави било укупно 82 ученика другог разреда и да су се они са Дивчибара вратили у уторак.

Костић је нагласила да се поштују све препоруке Института, те да су у школи појачане хигијенско-санитарне мјере, иако је у извјештају наведено да вирус није потекао из школе.

Сви ученици који су били на рекреативној настави се налазе код куће, односно превентивно не иду у школу до понедјељка, рекла је Костић.

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Додала је да ће они у школу морати да донесу потврду педијатра да су спремни за колектив.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Тровање

ученици

Нови Сад

рекреативна настава

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