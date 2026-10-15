Предложен притвор осумњиченом за рањавање мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Мирзи Мартиновићу, осумњиченом за рањавање једне особа у сарајевском насељу Пејтон.
”Притвор је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао прикрити доказе и поновити кривично дјело”, рекла је Азра Бавчић, портпарол КТ Сарајево.
Мартиновић је осумњичен да је починио кривична дјела изазивање опште опасности, наношење лаких тјелесних повреда, недозвољено држање оружја и посједовање дроге.
Ради се пуцњави која се догодила прије два дана у улици 12. марта када је један мушкарац рањен у ногу.
О приједлогу за притвор одлучиваће Општински суд у Сарајеву.
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