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Предложен притвор осумњиченом за рањавање мушкарца

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15.10.2026 13:11

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Предложен притвор осумњиченом за рањавање мушкарца

Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Мирзи Мартиновићу, осумњиченом за рањавање једне особа у сарајевском насељу Пејтон.

”Притвор је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао прикрити доказе и поновити кривично дјело”, рекла је Азра Бавчић, портпарол КТ Сарајево.

Мартиновић је осумњичен да је починио кривична дјела изазивање опште опасности, наношење лаких тјелесних повреда, недозвољено држање оружја и посједовање дроге.

Ради се пуцњави која се догодила прије два дана у улици 12. марта када је један мушкарац рањен у ногу.

О приједлогу за притвор одлучиваће Општински суд у Сарајеву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пуцњава

Сарајево

Рањен мушкарац

Предложен притвор

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