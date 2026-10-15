Жена задобила тешке повреде приликом превртања трактора

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У мјесту Дејчићи, на подручју општине Трново, јуче је дошло до саобраћајне несреће у којој је тешко повријеђена 46-годишњакиња.
До несреће је дошло приликом превртања трактора, а из МУП-а КС данас су се огласили с више детаља:
Хроника
Хтио брзу зараду па доживио шок: Бањалучанин преваранту дао 1.835 евра
"Дана 14. октобра 2026. године око 17.30 у мјесту Дејчићи, подручје општине Трново, догодила се саобраћајна несрећа. Том приликом при кретању низ уздужни нагиб локалног пута дошло је до превртања трактора којим је управљао С.К., рођен 1976. године у Олову, настањен у Илијашу. У овој саобраћајној несрећи тешку тјелесну повреду задобила је путница у кабини трактора, А.Х., рођена 1980. године у Трнову, настањена у Илијашу.
Повријеђеној је љекарска помоћ указана у КЦУС, гдје је на Клиници за ортопедију и трауматологију задржана на даљњем лијечењу.
Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС и овлаштени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке", преноси РадиоСарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
БиХ
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
26
14
22
14
20
14
17
Тренутно на програму