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Жена задобила тешке повреде приликом превртања трактора

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15.10.2026 11:20

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Трактор ради на њиви.
Фото: Pexels/Andres Alaniz

У мјесту Дејчићи, на подручју општине Трново, јуче је дошло до саобраћајне несреће у којој је тешко повријеђена 46-годишњакиња.

До несреће је дошло приликом превртања трактора, а из МУП-а КС данас су се огласили с више детаља:

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"Дана 14. октобра 2026. године око 17.30 у мјесту Дејчићи, подручје општине Трново, догодила се саобраћајна несрећа. Том приликом при кретању низ уздужни нагиб локалног пута дошло је до превртања трактора којим је управљао С.К., рођен 1976. године у Олову, настањен у Илијашу. У овој саобраћајној несрећи тешку тјелесну повреду задобила је путница у кабини трактора, А.Х., рођена 1980. године у Трнову, настањена у Илијашу.

Повријеђеној је љекарска помоћ указана у КЦУС, гдје је на Клиници за ортопедију и трауматологију задржана на даљњем лијечењу.

Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС и овлаштени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке", преноси РадиоСарајево.

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Тагови :

повријеђена жена

преврнуо се трактор

Саобраћајна несрећа

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